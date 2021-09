Un trailer pour la version Nintendo Switch de Labyrinth of Galleria: Coven of Dusk

La suite de Labyrinth of Refrain, le RPG Labyrinth of Galleria : Coven of Dusk, arrive sur Nintendo Switch le 11 novembre 2021 au Japon. Cette suite a été annoncée début 2019, mais elle a enfin reçu une date de sortie après une sortie sur d’autres consoles (PlayStation 4 et PS Vita en 2020). Le RPG Labyrinth of Galleria : Coven of Dusk sera disponible au prix de 5 980 yens en édition standard et 8 778 yens en édition limitée sur le site marchand japonais de Nippon Ichi Software.

Comme annoncé précédemment, une édition limitée est prévue qui contient une boîte spéciale, un CD de la bande sonore et un jeu de cartes original. Labyrinth of Galleria : Coven of Dusk fait suite à Labyrinth of Refrain, qui est arrivé sur Nintendo Switch dans le monde entier en 2018. Cependant, ce nouveau titre n’a pas encore été localisé pour une quelconque plateforme. Nous avons bon espoir de voir Labyrinth of Galleria : Coven of Dusk chez nous à un moment donné, mais il faudra peut-être un peu plus de temps à NIS America pour localiser le jeu et faire une annonce. Labyrinth of Galleria : Coven of Dusk est l’œuvre du réalisateur et scénariste Tatsuya Izumi, qui a également travaillé sur The Witch and the Hundred Knight. Takehito Harada, qui a une certaine expérience avec Disgaea et The Witch and the Hundred Knight, s’est chargé de la conception des personnages. Tenpei Sato est également revenu pour s’occuper de la musique du jeu.