Invoquez le maître et triomphez du mal dans Actraiser Renaissance, remastérisé sur Nintendo Switch

Le grand classique de la Super Nintendo est maintenant disponible sur Nintendo Switch, PlayStation®4, PC et appareils mobiles

Paris, le 24 septembre 2021 – SQUARE ENIX® Ltd a annoncé aujourd’hui qu’ACTRAISER RENAISSANCE™, la version remastérisée du jeu classique de construction de ville, d’action et de plateforme en 2D était désormais disponible sur les plateformes actuelles, incluant la Nintendo Switch™, la PlayStation®4, PC (STEAM®) et les appareils mobiles. ACTRAISER RENAISSANCE propose des graphismes remastérisés en haute définition et des améliorations de divers éléments du jeu aux fans de l’original comme à la nouvelle génération de joueurs.

ACTRAISER RENAISSANCE allie action en 2D, plateforme et simulation de construction de ville. Aidez l’humanité à s’épanouir en incarnant le Maître et son ange fidèle dans un monde rongé par le mal. Utilisez vos pouvoirs miraculeux pour invoquer la foudre ou provoquer des tremblements de terre afin de retirer les obstacles qui freinent l’évolution de votre civilisation. Explorez un vaste nouveau royaume, bâtissez et protégez vos cités des monstres démoniaques qui attaquent votre peuple à l’aide de l’arc et des flèches du puissant ange.

Les améliorations et nouveautés incluent :

Des graphismes remastérisés en haute définition comprenant les personnages, la carte, les monstres, et les environnements et effets de combat.

De nouveaux segments de simulation de construction incluant une nouvelle région et des étapes de développement pour les villes.

La possibilité pour les joueurs de maîtriser de nouvelles magies comme des sorts de feu, de glace et d’autres éléments magiques dans des niveaux de jeu d’action en 2D.

Les joueurs peuvent esquiver, attaquer et orienter leurs attaques vers le haut ou vers le bas pour une experience plus dynamique.

Une nouvelle fonctionnalité stratégique en temps réel, « Invasion de monstres ».

Une bande-son originale remastérisée avec 15 nouvelles musiques.

La possibilité d’alterner entre la bande-son d’origine et la version remastérisée du compositeur original, Yuzo Koshiro.

Une nouvelle fonctionnalité de sauvegarde automatique et la possibilité de paramétrer la difficulté.

En l’honneur du 30e anniversaire de la sortie du jeu original, les personnes qui achèteront le jeu avant le 1er novembre 2021* sur le Nintendo eShop ou sur le site de la boutique Nintendo et sur STEAM® recevront un bonus d’achat au lancement incluant un fond d’écran et une mini bande-son originale composée de cinq musiques du jeu. Outre la mini bande-son originale, les joueurs qui achèteront le jeu sur le PlayStation Store avant le 1er novembre 2021 recevront un thème PS4 original avec musique de fond.