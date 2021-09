Les nouvelles vidéos de Marvel’s Guardians of the Galaxy mettent en avant la gestion d’équipe lors des combats et de l’exploration

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud Version

Le directeur de gameplay senior Patrick Fortier explique comment les joueurs peuvent mener leur équipe de marginaux intergalactiques

PARIS, FRANCE (23 septembre 2021) – Aujourd’hui, Eidos-Montréal a publié deux nouvelles vidéos de Marvel’s Guardians of the Galaxy présenté par Patrick Fortier, Senior Gameplay Director. Dans la première vidéo, Patrick Fortier explique comment les Gardiens utilisent leurs synergies lors des combats, alors que la deuxième se concentre sur la manière de gérer les Gardiens en dehors des combats.

Tout comme ils ont leurs propres personnalités en dehors des combats, chaque Gardien a aussi des spécialités et capacités uniques sur le champ de bataille. Leur gestion stratégique est primordiale pour les joueurs qui veulent venir à bout du florilège d’ennemis qu’ils rencontreront lors de leurs aventures cosmiques. Rocket est le spécialiste en explosifs à multiples cibles du groupe, Groot a le rôle de protecteur et de soigneur, Drax fonce dans le tas, Gamora est l’assassin qui inflige de lourds dégâts à une seule cible et Star-Lord est, bien évidemment, le « soi-disant » chef polyvalent.

Dans Marvel’s Guardians of the Galaxy, les joueurs n’auront pas seulement l’opportunité de gérer les Gardiens en combat. Ils devront aussi guider leurs coéquipiers lors de leurs voyages à travers de nombreux lieux emblématiques de l’univers Marvel à bord du Milano. Le fait de prendre des décisions (et d’en accepter les conséquences) est un élément essentiel pour tous les leaders et cet élément est aussi au centre de l’expérience de Marvel’s Guardians of the Galaxy. Vous devrez décider comment mener une conversation, gérer les points de capacité, choisir entre des tenues originales ou classiques, et bien plus.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, ainsi qu’en streaming via GeForce NOW, le 26 octobre 2021. Marvel’s Guardians of the Galaxy : version Cloud pour Nintendo Switch sera également disponible le 26 octobre dans certaines régions.