Rune Factory 5 sera disponible dès le 25 mars 2022 sur Nintendo Switch !

Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 24 septembre 2021 – Marvelous Europe Limited et Just for Games ont aujourd’hui le plaisir d’annoncer que Rune Factory 5, la suite tant attendue de la série adorée de RPG et de simulation, fera ses débuts en Europe dès le 25 mars 2022 sur Nintendo Switch.

Just For Games assurera en France la distribution de la version physique de ce ce nouveau titre de Marvelous. À l’occasion du Nintendo Direct d’hier, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée, présentant plus en profondeur le jeu.