Square Enix annonce que Life Is Strange Remastered Collection sortira mardi 1er Février 2022

Les jeux salués par la critique LIFE IS STRANGE et LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM seront disponibles l’année prochaine sur de nouvelles plateformes dans la REMASTERED COLLECTION

Paris, le 24 septembre 2021 – SQUARE ENIX® a annoncé aujourd’hui la nouvelle date de sortie de LIFE IS STRANGE™ REMASTERED COLLECTION, le 1er février 2022.

Prenez à nouveau le contrôle de la capacité de Max à remonter dans le temps ou tirez avantage de la répartie de Chloe dans LIFE IS STRANGE REMASTERED COLLECTION. La collection propose :

Des personnages et des environnements remastérisés ;

Des améliorations du moteur de jeu et de l’éclairage ;

De nouvelles animations faciales réalisées par capture de mouvement ;

Le contenu Deluxe de LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM (tenues, épisode Adieux, tenue Zombie Crypt).

LIFE IS STRANGE REMASTERED COLLECTION contient à la fois LIFE IS STRANGE REMASTERED et LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM REMASTERED, et sera en vente sur Google Stadia, Nintendo Switch™, PlayStation®4, XBOX ONE® et PC Steam le 1er février 2022.

Les versions PlayStation®4 et Xbox One peuvent être achetées sur PlayStation®5 et Xbox Series X|S® et sont compatibles avec ces consoles.