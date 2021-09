Diablo II Resurrected : Cristina Scabbia et Mark The Hammer présentent « Start Again », l’hommage métal au monde de Sanctuaire

La chanteuse de Lacuna Coil et le célèbre guitariste interprètent un morceau inspiré des sonorités de Diablo

Soyez les bienvenus à nouveau dans le monde de Sanctuaire. Diablo est de retour. Plus de vingt ans après la sortie de l’iconique Diablo II, Diablo® II: Resurrected™ rouvre les portes des enfers et propose aux fans de combattre les démons et de remporter du butin comme au bon vieux temps.

Pour célébrer l’arrivée de Diablo II: Resurrected, Cristina Scabbia de Lacuna Coil et le guitariste Mark The Hammer ont collaboré pour concevoir un hommage metal exceptionnel : Start Again. Les paroles, chantées en anglais par Cristina Scabbia, sont inspirées du poème L’Initié qui était présent dans les manuels de Diablo et Diablo II. La musique a quant à elle été arrangée par Mark the Hammer et s’inspire du morceau Tristram Village des bandes-sons de Diablo et Diablo II.

« Je suis ravie de présenter Start Again, notre hommage sous forme de chanson à un jeu historique adoré par de nombreux fans, » commente Cristina Scabbia, « Je pense que le rock et le metal sont deux genres musicaux qui conviennent parfaitement à un monde aussi sombre que celui de Sanctuaire. Travailler avec Mark sur ce projet a été passionnant : nous partageons une passion commune pour Diablo, et invitons les fans du monde entier à découvrir le jeu comme la chanson.«

« Je ne parviens toujours pas à croire que nous avons écrit un morceau pour le lancement de Diablo 2: Resurrected. Diablo était l’un de mes jeux préférés lorsque j’étais adolescent, » confie Mark The Hammer, « Travailler avec Cristina était incroyable. Elle est très talentueuse et nous avons très vite développé une synergie. En tant que fan de Diablo, j’ai essayé de composer un morceau avec le plus grand respect pour le travail originel de Matt Uelmen, tout en créant quelque chose d’unique pour l’occasion.«