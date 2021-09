KONAMI annonce Castlevania Advance Collection, disponible dès à présent sur Nintendo Switch

Quatre titres appréciés de la célèbre franchise Castlevania sont à nouveau disponibles pour le plus grand plaisir des fans

Konami Digital Entertainment, B.V. a dévoilé au cours du précédent Nintendo Direct que Castlevania Advance Collection est désormais disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, Xbox One et PC via Steam. Cette collection comprend certains des titres les plus appréciés de la franchise Castlevania, dont Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance et Castlevania: Aria of Sorrow. Un quatrième titre bonus complète la compilation : le jeu SNES de 1995 Castlevania: Vampire’s Kiss (également connu sous le nom « Dracula X » en Amérique).

L’équipe de développement de Castlevania Advance Collection chez Konami Digital Entertainment commente :

« Nous voulions que davantage de personnes puissent connaître la série Castlevania, en particulier les jeux action / aventure qui sont des chefs d’œuvre qu’on peut toujours apprécier de nos jours. Nous savions que peu de titres étaient jouables sur les consoles actuelles, nous avons donc commencé à assembler Castlevania Advance Collection. Nous avons décidé que cette sortie serait multiplateforme afin que le plus grand nombre de joueurs possible puisse profiter de ces titres.

La série Castlevania célèbre cette année son 35ème anniversaire, grâce au soutien de ses nombreux fans et, bien sûr, de toutes les personnes impliquées dans sa création. L’équipe de production est honorée de pouvoir travailler sur cette série et nous continuerons à nous efforcer de faire connaître Castlevania et de permettre au plus grand nombre d’y jouer. Merci à toutes et à tous pour votre soutien infaillible ! »

En plus de rendre accessibles des classiques intemporels, Castlevania Advance Collection propose aux joueurs de nouvelles fonctionnalités pour améliorer leur expérience de jeu. Les mélomanes ont un accès immédiat aux bandes-son iconiques de chacun des titres, dont les pistes cachées, pour un total de 71 chansons. Les joueurs peuvent même créer leurs propres playlists pour écouter leurs morceaux favoris en boucle. Une galerie en jeu affiche également des croquis et des dessins de travail. Cet art inédit, ainsi que les scans des boites originales, représenteront un point d’intérêt incontournable pour les fans de longue date.

Pour les complétionnistes, Castlevania Advance Collection comprend une encyclopédie de données relatives aux quatre titres, telles que des informations sur les ennemis, l’équipement et les items. Afin qu’aucun lieu ou ennemi n’échappe aux joueurs, ces derniers ont la possibilité d’enregistrer, de rejouer et de rembobiner leur partie à tout moment. Enfin, M2 Co., Ltd. a permis de fournir une émulation de haute qualité pour ces classiques de la franchise, afin d’offrir aux joueurs la meilleure recréation possible. Fan invétéré ou joueur qui découvre la série, tout le monde peut profiter des nouvelles fonctionnalités et apprendre quelque chose de nouveau à propos de Castlevania !

Castlevania Advance Collection est désormais disponible en téléchargement sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, Xbox One et PC via Steam au prix de 19,99 €. La collection est également compatible sur PlayStation®5 et Xbox Series X|S.

La collection est disponible dans le monde entier en anglais et en japonais.

À propos des jeux de la compilation Castlavania Advance Collection

Castlevania: Circle of the Moon suit le protagoniste Nathan Graves, un apprenti chasseur de vampires qui pénètre le château de Dracula au côté de son maître pour empêcher le retour du Comte, orchestré par Camilla.

Castlevania: Harmony of Dissonance met en scène Juste Belmont, petit-fils du légendaire chasseur de vampires Simon Belmont, dans un combat contre Dracula. Ce titre a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités dans la franchise, dont le mode Boss Rush et le système Spell Fusion.

Castlevania: Aria of Sorrow met en vedette Soma Cruz, un jeune lycéen en échange scolaire au Japon qui s’avère être impliqué dans le cycle éternel de réincarnation du Comte. Quel rôle joue Soma dans cette histoire ? Arrivera-t-il à reprendre le cours de sa vie ?

Castlevania: Vampire’s Kiss est une relecture du jeu d’action culte Castlevania: Rondo of Blood et est considéré comme l’un des titres Castlevania les plus difficiles. Le Comte Dracula revient encore une fois d’entre les morts pour raviver les forces du mal. Richter Belmont, hériter de la famille Belmont, se rend au château du vampire avec la ferme intention de le vaincre.