13 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Parce qu’il n’y a pas que le Nintendo Direct cette semaine, il y a aussi les indés.

Unpacking est un jeu zen sur l’expérience familière de sortir ses affaires de cartons et de les placer dans une nouvelle maison. Moitié puzzle de placement de blocs, moitié décoration d’intérieur, venez créer un espace de vie agréable tout en découvrant des indices sur la vie que vous déballez. Au fil des huit déménagements dans de nouvelles maisons, vous aurez l’opportunité de vivre un sentiment d’intimité avec un personnage que vous ne verrez jamais et une histoire dont vous ne savez rien. Le jeu sortira le 2 novembre sur Nintendo Switch via l’eShop.

Galaxy Trail, les développeurs du jeu de plates-formes en 2D Freedom Planet, ont annoncé sur Twitter la date à laquelle les fans peuvent s’attendre à la suite. La sortie de Freedom Planet 2 est prévue pour le printemps 2022.

Antonball Deluxe sortira ce mardi, le 28 septembre, pour 12,49 €.

Le titre phare de Summitsphere, Antonball Deluxe, est un jeu d’arcade rétro et explosif ! Mettant en scène un petit bonhomme rouge nommé Anton – le meilleur exterminateur de Boiler City – Antonball Deluxe renverse littéralement le genre breakout, en mélangeant le gameplay traditionnel de casse-briques avec des éléments de jeux de plateformes intenses et serrés.

« Travailler sur Antonball Deluxe a été un rêve devenu réalité pour le studio. Personnellement, je suis très enthousiaste à l’idée de pouvoir travailler à rendre acceptable le fait que tout le monde puisse jouer avec ses balles », déclare Tony Grayson, chef de studio chez Summitsphere.

Fidèle à son nom, Antonball Deluxe comprend trois jeux distincts :

ANTONBALL est un remake basse définition amélioré du légendaire jeu de game jam de Summitsphere ! Après une longue nuit en ville, Anton, exterminateur résident de Boiler City et surconsommateur de substances gazeuses, a du mal à retrouver le chemin du retour depuis le Casino de Brulo. À l’aide de sa fidèle Antonball, Anton décide de prendre le chemin le plus direct pour rentrer chez lui après un malencontreux voyage dans les égouts : briser tous les murs qui séparent les égouts de son quartier en 30 niveaux amusants de casse-briques !

PUNCHBALL est l’histoire d’Annie, la colocataire d’Anton, et de son infatigable besoin d’être la meilleure. Lorsqu’Annie découvre que le tournoi de Punchball se déroule au Casino de Brulo et que le grand prix est un approvisionnement à vie en thé Ballble, elle se met en tête de gagner la première place ! Vous devrez l’aider à vaincre toutes les bêtes maléfiques qui se sont portées volontaires pour participer au jeu sauvage de Brulo. Utilisez la Punchball pour frapper les ennemis, puis expulsez-les du niveau à coups de pied ! As-tu ce qu’il faut pour être le champion de Punchball ?

VS. ANTONBALL est Antonball, mais compétitif ! Chaque équipe a son propre mur de briques et cherche à briser le mur de l’autre équipe en premier. Vainquez l’autre équipe en détruisant son mur ! Jouez en 1v1, 2v2, ou même 2v1 (si vous aimez ça) ! De nombreux power-ups sont en jeu, avec des surprises spéciales selon l’arène dans laquelle se déroule votre blitz à base de balles ! Tu peux même ramasser certains power-ups et les lancer !

Mauvaise nouvelle pour les joueurs qui attendent Project MIKHAIL avec impatience : sa sortie sur Nintendo Switch a encore été retardée. Le jeu devait auparavant sortir en octobre sur Nintendo Switch et PC (Steam), mais la dernière lettre du producteur révèle que la version Nintendo Switch a été reportée à une date non précisée. Il y a en effet eu un changement de plan : la version PC (Steam) sortira bien en octobre, mais il s’agira d’une version en accès anticipé. La version Nintendo Switch sera lancée une fois que le jeu sera prêt pour la version finale (ce qui est à peu près ce qu’ont fait tous les développeurs/éditeurs qui ont suivi la voie de l’accès anticipé).

Nous sommes désolés ! Le projet MIKHAIL devait initialement sortir en octobre sur Switch et Steam. Cependant, afin d’améliorer la qualité du jeu, la version Steam sera plutôt publiée en accès anticipé, et la version Switch sera reportée. La version Switch sera publiée lorsque la version Steam aura terminé sa période d’accès anticipé. Nous sommes vraiment désolés pour ceux d’entre vous qui étaient impatients de jouer au jeu sur Switch, et nous espérons que vous resterez avec nous pendant que nous travaillons à améliorer le jeu.

Slice of Life sortira le 8 octobre pour $6.99.

Evetried est un rogue-lite isométrique tactique qui emmène le joueur dans l’au-delà où il devra effectuer l’ascension d’une mystérieuse tour en battant des ennemis dans un système de combat au tour par tour.Le jeu sortira le 21 octobre pour 16,79 €.

Dans Evertried, les actions du joueur déterminent les actions des ennemis. Tout bouge en même temps que vous, et vous avez le choix entre une approche frontale ou plus méthodique pour faire tourner le système de combat au tour par tour à votre avantage. Alternez entre déplacement, attaque, sprint et capacité pour attirer vos ennemis dans les périls afin de l’emporter ! Vous êtes maître du rythme dans Evertried, alors apprenez à anticiper. Développez des stratégies complexes pour manipuler vos adversaires et poursuivre votre ascension !

Testez vos capacités de stratège

Frapper ou vaincre des ennemis augmente votre niveau de Furie, qui détermine ensuite le nombre d’éclats que vous gagnez, et débloque des pouvoirs spéciaux appelés Modificateurs. Votre niveau de Furie décline si vous restez inactif ou ne faites que vous déplacer, vous incitant à rester au cœur de la mêlée. Attirer les ennemis dans des pièges ou des périls affecte aussi votre jauge, démultipliant les possibilités stratégiques.

Surprenez vos ennemis avec les sprints et capacités

Les attaques et déplacements stratégiques sont vitaux dans Evertried. Rapprochez-vous rapidement d’un ennemi grâce au sprint, une mécanique qui vous permet de vous déplacer deux fois plus loin et d’ignorer les collisions, afin de vous permettre de traverser des obstacles et de vous sortir d’une mauvaise posture. Pensez à utiliser vos capacités et vos modificateurs ; une certaine combinaison de techniques et d’effets passifs peut être équipée. Les capacités évoluent à mesure que vous passez les étages, tandis que les modificateurs se renforcent en fonction de votre niveau de Furie.

Élevez-vous vers votre destinée

La tour est constituée de 50 étages séparés en 5 zones. Chaque zone est unique et a son propre bestiaire. Plus vous montez, plus les étages de la tour deviennent complexes. Chaque zone dispose de son étage boutique où vous pourrez dépenser vos éclats durement acquis pour vous soigner, acheter des capacités ou modificateurs. Réfléchissez à la meilleure combinaison pour vous permettre d’atteindre le sommet !

Battez les gardiens, surmontez vos faiblesses

Chaque zone se termine par un étage gardien, un boss qui testera réellement vos talents de stratège. S’il perd toute sa santé, le guerrier s’évaporera et perdra tous les pouvoirs acquis jusque-là, réapparaissant au premier étage pour recommencer son ascension. Cela dit, la maîtrise des capacités sera conservée dans les prochaines tentatives.

Relève-toi guerrier, ta destinée t’attend.

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth va sortir sur Nintendo Switch.

Asdivine Saga sortira sur Nintendo Switch le 30 septembre pour 14,99 €.

Dans un monde confronté à une guerre soudaine, un mercenaire nommé Vyse cherche à découvrir les machinations maléfiques qui se trament dans l’ombre. Rejoint par un duo de princesses et de shinobi, la victoire sera-t-elle au bout pour cette improbable bande d’aventuriers alors que le danger semble rôder à chaque tournant…?! Maîtrisez l’art du lancer et terrassez les monstres ! Obtenez le soutien de puissants esprits pouvant être équipés afin d’améliorer la magie, améliorez les armes et synthétisez des anneaux pour vous renforcer au combat. Vous pouvez même obtenir des fins spéciales en renforçant la confiance avec d’autres personnages et en affrontant les adversaires les plus forts de l’arène de combat pour profiter de ce Fantasy-RPG dans son intégralité.

Lil Gator Game sortira en 2022 sur la boutique en ligne de la console hybride.

Wreckfest propose une pléthore d’améliorations et d’options de personnalisation. Que vous vous prépariez pour votre prochain Demolition Derby avec des pare-chocs renforcés, des cages de protection, des protections latérales ou que vous vous destiniez à une course de contact avec des pièces spécialisées à hautes performances telles que des filtres à air, des arbres à cames ou des systèmes d’alimentation, Wreckfest s’annonce comme le meilleur jeu de conduite de destruction disponible…

Expérience de jeu unique – Pour de l’action effrénée en course sans règles avec des moments mémorables, il faut réussir une simulation physique réaliste. Découvrez des courses acharnées sur des circuits à grande vitesse, profitez d’un délire destructeur sur des pistes folles avec des intersections et du trafic ou dominez la démolition dans des arènes de derby.

Des voitures formidables – Ce sont des véhicules abîmés et rafistolés qui débordent de classe ! Des américaines qui tapent dur, des européennes agiles et des asiatiques hilarantes, il n’y a pas mieux dans d’autres jeux.

Personnalisation significative – Vous pouvez modifier l’apparence de vos voitures mais également améliorer leur blindage. Renforcez-les avec de l’acier qui vous protège des dégâts mais ajoute également du poids, ce qui influe sur la conduite. Modifiez votre voiture pour qu’elle devienne un char d’assaut solide ou transformez-la en fusée fragile mais ultra rapide !

Multijoueur – Défoncez vos amis en ligne et dépassez les limites pour tout démolir !

Modes Défi – Amusez-vous avec des moissonneuses-batteuses, des tondeuses, des bus et plus encore !

Mode Carrière – Affrontez-vous au cours de championnats, gagnez de l’expérience, déverrouillez de nouvelles améliorations et voitures, et devenez le plus grand champion de Wreckfest !

Miss Kobayashi’s Dragon Maid: Sakuretsu!! Chorogon Breath sortira sur Nintendo Switch au printemps 2022.

Une expérience narrative au tour par tour à propos de deux colocataires qui ont des cycles de vie différents. Une interprétation contemporaine des romans classiques de Frankenstein et Dracula. Frank and Drake sortira au printemps prochain.

Ce jeu utilise un art traditionnel en 2D combiné avec des animations créées image par image superposées sur de vrais films, ce qui donne au jeu un style étrange qui correspond au thème : deux personnages extraordinaires qui essaient de se fondre dans un monde ordinaire et mondain. Nous jouons les personnages alternativement, Frank la journée et Drake la nuit, puisqu’ils sont uniquement actifs pendant ces périodes à cause de leurs situations personnelles. Ils vont développer une relation de colocataire à travers des post-it sans jamais se voir et chaque choix fait par un personnage va impacter les futures options de l’autre. Un univers extrêmement détaillé et profond entoure les quêtes personnelles des personnages. Nous allons apprendre progressivement plus à propos de leur passé à travers la ville et ses endroits, marques de produits, fantômes et d’autres mini-jeux et interactions. Différents voisins, connaissances et divers amis vont apparaître par rapport à la ramification de l’histoire, interagir avec les personnages est une partie cruciale du développement des événements. Inspiré par les romans classiques de Mary Shelley et Bram Stoker, le jeu déplie son récit à travers différents documents écrits et il n’y a pas de dialogue direct entre les personnages. Entre les journaux et les post-it, la narration de l’histoire se divise en plusieurs résultats ce qui permet de promouvoir la rejouabilitée pour mettre toutes les pièces ensemble.

Red Wings: American Aces est un palpitant jeu d’arcade de tir aux commandes d’avions de guerre, jouable en multijoueur localement ou en ligne. Volez, tournoyez et remportez la victoire dans les cieux aux graphismes inspirés de comic books, aussi bien en solo qu’avec vos amis ! Il est annoncé sur Nintendo Switch aujourd’hui.

Prenez place sur le siège du pilote dans Red Wings: American Aces, un jeu de tir d’arcade nostalgique aux graphismes inspirés des comic books et proposant des modes de jeu adaptés à toutes vos envies, aussi bien en local qu’en ligne, seul ou à plusieurs. Faites vos preuves dans des batailles aériennes passionnantes, et rendez votre escadron célèbre en devenant les meilleurs pilotes de la Première Guerre mondiale !

Un incontournable des jeux multijoueur

Croyez-vous en la force de l’escadrille ? Choisissez une carte et un mode de jeu, puis rassemblez jusqu’à cinq joueurs et constituez une équipe pour affronter d’autres escadrons dans le multijoueur en ligne. Vous préférez voler en solo et débarrasser le ciel des autres pilotes ? Il y a des modes de jeu pour ça aussi ! Affrontez jusqu’à neuf autres pilotes et envolez-vous jusqu’au sommet du classement. La coop locale est disponible pour des groupes réduits d’un ou deux pilotes pour une expérience d’as à as avec des modes personnalisés variés, comprenant un Mode Campagne composé de 30 missions.

Devenez un as dans le ciel

Accumulez les points de compétence en terminant des missions pour améliorer votre arbre de compétences de pilote et agrandir votre arsenal. Arrangez ou réarrangez vos points de façon stratégique en fonction des missions et sécurisez ainsi votre victoire à chaque combat.

Relevez le défi

Les nuages cachent de nombreux dangers, il n’y a pas que des pilotes ennemis qui vous attendent là-haut ! Les orages impacteront fortement les temps de rechargement de vos compétences, tandis que les tempêtes de sable bloqueront quasi totalement votre visibilité. Pour pimenter un peu plus les choses, vous rencontrerez d’autres défis, tels que des missions où vous ne pourrez éliminer les ennemis qu’en accomplissant des tonneaux, ou encore où votre vue sera bloquée par des avions libérant un gaz au moment où vous vous y attendez le moins, et bien d’autres choses !

Fonctionnalités clés :