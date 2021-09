Knockout Home Fitness (Nintendo Switch) – Le test

Dans la vie, il y a deux types de personnes : celles qui n’aiment pas le sport et qui ne s’en cachent pas, et celles qui vont prendre un abonnement à la salle pour n’y aller qu’une ou deux fois. Reconnaissons que nous avons couvert une grande partie de la population. Bon, d’accord… certaines personnes aiment le sport et le pratiquent régulièrement. Il existe aussi des petits malins… qui tentent de jumeler le jeu vidéo à une petite remise en forme. Et si nous tentions une petite séance de Fitness dans le salon ? Vous avez gardé votre legging depuis vos exercices réguliers du premier confinement ? Parfait, allons-y !

Les consoles de Nintendo se sont toujours prêtées à quelques séances de sport plus ou moins improvisées dans le salon. Comment oublier le célèbre Wii Fit, avec sa balance similaire à une grosse planche de surf, et ses quelques jeux improbables. Avec son allure anecdotique, ce jeu jouissait malgré tout d’une certaine popularité et il n’est guère étonnant aujourd’hui de retrouver de plus en plus de jeux pour se remuer le popotin. Surtout en cette période très singulière…

Bouge ton boule chez NT !

Nous avons sorti le tapis de fitness pour l’occasion, la bouteille d’eau n’est pas loin et une petite serviette éponge est nonchalamment déposée sur la table du salon. La séance peut commencer, nous sommes prêts !

Quelle bonne surprise de constater un soft intégralement en français, qu’il s’agisse des menus, de l’ensemble des textes du jeu, et même des moult bavardages sportifs des coachs (assez prolixes, reconnaissons-le). Rapidement, nous tiquons quelque peu sur le mouvement des lèvres de nos profs, peu cohérents avec leurs discours, mais trêve de chipotage… ! Nous voulons de la sueur !

Rapidement, dans le feu de l’action, nous découvrons le conditionnement des exercices : une ligne d’action se présente dans la partie basse de l’écran. Cette dernière est parcourue par une cible qui avance en rythme, jusqu’à atteindre différents globes d’actions. Lorsque la cible coïncide avec le globe, BOUM, c’est le moment de bouger les amis. Jusque-là, rien d’insurmontable. Après quelques ratés inhérents à la mise en route, la réaction du soft nous semble plutôt bonne (bien qu’imparfaite, nous y reviendrons) et la prise en main plutôt intuitive. Coup droit, coup gauche… Le sens est rappelé par un jeu de couleur dans le globe : le bleu sur le côté gauche pour la frappe côté gauche, le rose sur le côté droit pour la frappe à droite. Compris !

Pendant que nous commençons à ressentir les premières douleurs, le coach qui domine l’écran, lui (ou elle), est toujours aussi motivé et particulièrement loquace ! Accompagné(e) d’acolytes qui nous rappellent la venue des Claudette sous la tutelle de Cloclo, tout le monde se trémoussent au gré d’une musique… Inconnue.

Les difficultés arrivent plus vite que prévu ! Voilà que nous devons nous tenir accroupi pour réaliser quelques mouvements… Les jambes commencent à souffrir ! D’accord, puisque nous sommes justement là pour souffrir !

À la fin de l’exercice, tandis que nous ne manquons pas de nous avachir lourdement sur le canapé juste derrière nous, le score s’affiche, surplombé par une couronne plus ou moins honorifique. Le nombre de coups excellents, super, bons, mais aussi les ratés et les combos sont affichés.

Entraînement hier, aujourd’hui et demain !

L’objectif de ce type de jeu est assurément de remuer le joueur, au quotidien. L’efficacité se verra avant tout sur votre régularité dans les exercices. Ainsi, pour une seule et même journée, le joueur est invité à réaliser une session d’entraînement, puis poursuivre sa séance fitness comme il le désire grâce à quelques exercices.

Soyons francs. Lors de notre découverte du titre, nous avons été lourdement déçus de ne trouver qu’un nombre ridicule de 3 exercices disponibles après nos entraînements. Des exercices similaires à ceux que nous venions de réaliser. À force de fouiner le titre pour en extirper toutes les ficelles, nous avons découvert qu’il s’y cachait de nombreux autres, mais qu’ils n’étaient tout simplement pas mis en valeur, voire même, qu’ils étaient franchement cachés ! Ainsi, nous ne saurons que trop vous conseiller de faire défiler tous les exercices disponibles… Ces derniers vont se débloquer au fil de vos entraînements, mais vous y découvrirez tout de même de quoi rester sur le tapis d’entraînement pendant encore quelques minutes. Les sessions sont divisées par thème, tel que la boxe, le combat, et même quelques défis. Nous regrettons tout de même une forte redondance des activités et l’absence totale de jeu pour faire du sport tout en s’amusant. Aussi, et malgré les thèmes abordés, tout cela se ressemble pas mal…

Pour une journée donnée, un rappel des compétences du joueur est disponible dans la rubrique « Mon rapport ». Ce dernier met en lumière vos multiples efforts déployés au fil des jours et des mois. Vous y découvrirez ainsi le nombre de calories brûlées, mais aussi le nombre total de vos actions ou encore la fluctuation de votre IMC.

Que se passe-t-il si le joueur n’allume pas le soft pour sa séance d’entraînement quotidien ? Y a-t-il un coach qui vient le tirer par l’oreille afin de lui imposer quelques squats ? Point d’inquiétude… Vos professeurs sont agréables et souriants. Même si vous les décidez de les laisser un peu au placard.

Du sport, du sport et des efforts !

Les courbatures seront très probablement vôtres au cours de vos premières journées d’entraînement (et ça fait mal !). Nous ne saurons que vous conseiller de ne pas trop forcer, de bien vous étirer, et de bien vous hydrater. Nous avons été surpris par l’intensité de certaines sessions, notamment celles sollicitant les membres inférieurs tout en nous demandant de déployer maints coups de poings.

Si la réactivité du soft est forcément discutable (que vous réalisiez des coups directs ou des crochets, globalement le soft sera content), certains coups ne joueront que sur votre bonne foi. Comme énoncé précédemment, l’intérêt de ce jeu réside essentiellement dans la bonne coopération du joueur, votre entraînement n’appartient qu’à vous, personne ne viendra vous tirer les oreilles si vous réalisez les coups depuis votre canapé. Mais quel serait l’intérêt… ?

Coach et salle de sport

Quatre coachs se démèneront afin de vous donner l’envie de revenir régulièrement aux entraînements. Choisissez celui dont la frimousse vous semble la plus agréable à regarder. Aucune différence notable ne viendra les différencier véritablement.

Il y a un point important lorsqu’il est question de sport, et bien plus encore lorsqu’il est sujet de fitness en tout genre. La motivation est capitale, mais cette dernière se détermine aussi par l’ambiance dans la salle de sport… Impossible d’imaginer quelconque copinage avec sa petite Switch (Quoique…. voilà bien un concept à creuser pour les développeurs !), en revanche, l’ambiance musicale, elle, doit être à la hauteur. Et là, malheureusement, nous avons été franchement déçus. Les musiques semblent toutes sorties d’une boîte à sons inconnus, avec certes des sonorités distinctes, mais une absence totale de titre phare. Quel manquement dans le devoir d’intérêt du joueur… Ce dernier n’a plus qu’à lancer sa propre playlist sur une borne annexe !

Fitness est disponible sur l’eshop de la Nintendo Switch au prix de 40 euros environ.

Le saviez vous ?

Le fitness provient de l’aérobic, lui-même issu de la danse jazz. L’idée originelle aurait germé dans les années 70, grâce à l’ingéniosité du docteur Kenneth H souhaitant offrir aux travailleurs sédentaires une méthode simple et ludique pour garder la forme. Son point d’ancrage était le système cardio-vasculaire, il s’inspira notamment de l’entraînement des Marines. Sa popularité auprès de l’armée était telle, qu’il parvint à publier un ouvrage dédié à l’aérobic, soutenu par les explications d’un officier sur les bienfaits du fitness pour le renforcement cardio-vasculaire.