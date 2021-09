Devenez un maître des arts martiaux le 29 octobre dans Okinawa Rush sur Nintendo Switch

Saint-Ouen, France – 29 septembre 2021 : PixelHeart, le développeur Sokaikan et Just For Games ont la joie d’annoncer la date de sortie de leur prochain jeu en édition physique Just Limited : Okinawa Rush, un Beat’Em Up à l’ambiance rétro se passant au Japon féodal, disponible pour Playstation 4 et Nintendo Switch dès le 29 octobre 2021.

Choisissez d’incarner un des trois maitres des arts martiaux pour affronter et détruire le clan de la Mante Noire. Seul ou avec un.e ami.e, vous devrez éliminer toutes les hordes de ninjas, guerriers et démons vous empêchant d’accéder à l’affrontement final.

Cette quête passionnante et aux multiples possibilités (plusieurs fins par avatars) offre un gameplay dynamique avec des combats fluides et rapides. Ajoutez à cela des parchemins de combos et un système de parade intuitif !

Vous retrouverez aussi des attributs de RPG avec un principe de leveling sur les caractéristiques de vos personnages et des objets permettant aussi de les améliorer.

Une version de démo est déjà disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch !

À propos de Okinawa Rush: Le clan de la Mante Noire s’attaque à Okinawa… Incarnez un maître des arts martiaux, Hiro, Meilin ou Shin dans un combat contre des hordes de ninjas, guerriers et démons. Affrontez le clan pour défendre la vie et la liberté, coopérez avec un autre joueur en mode local à deux et redoublez de combativité jusqu’à l’affrontement final. Entrez dans une quête passionnante avec ce jeu de plates-formes et d’action aventure se déroulant dans une version mystique et fantastique d’Okinawa. Le moteur de combat rapide et fluide offre de nombreux mouvements, combos et un système de parade intuitif. Combattez de nombreux ennemis et boss différents avec des épées, des nunchakus et katanas au fil d’une histoire captivante racontée avec de sublimes scènes en pixel-art. Caractéristiques principales : Moteur de combat sur mesure

Mouvements uniques pour chaque personnage

Combattez avec des épées, des nunchakus et katanas

Une histoire captivante racontée avec des scènes en pixel-art

De nombreux ennemis différents, chacun avec ses propres mouvements et armes

Des combats de boss intenses !

Parez toutes les attaques, les projectiles et les pièges !

Tableau online des meilleurs scores

Zones secrètes et mystères à découvrir

Mode coopératif, avec possibilité de se soigner les uns les autres !

Mode arcade pour entrer immédiatement au cœur de l’action. L’Édition Simple comprend : Un exemplaire numéroté du jeu + Certificat d’authentification « jeu officiel PixelHeart / Just For Games »

L’Édition Limited comprend :

Un exemplaire du jeu Standard

Un FuturePak numéroté