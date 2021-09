19 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch (+report et nouvelles dates)

On commence aujourd’hui avec Helvetii.

Helvetii est un jeu « Chara Action » prenant place au sein de la mythologie gauloise et celte. Tailler vous un chemin contre la gangrène qui s’étend à travers vos terres, utilisez les dons d’anciennes divinités, et démontrer vos prouesses en tranchant, jonglant et écrasant vos ennemis. Helvetii sortira début 2022 sur Nintendo Switch via la boutique en ligne (eShop) de la console hybride.

En -100 avant JC, toute la gaule est loin d’être occupée. Sur les terres contrôlées par les Helvetii, une légion romaine a été subjuguée par le jeune chef de guerre Divico, béni par un étrange miracle apporté depuis des terres lointaines. Mais ce miracle tourne en malédiction, et le résultat de l’étrange pacte du jeune chef se retourne contre lui. Une terrifiante moisissure se répand à travers ses terres, corrompant les corps et les esprits peu à peu… Avec l’aide du druide reclus Nammeios, et l’insolite homme-bête Renart, Divico se met en marche pour contrer la source de sa malédiction et restaurer ce qui a été brisé au fond de lui. A travers ses prouesses martiales et les pouvoirs conféré par des divinités ancestrales, le combat promet d’être intense. Un chef de guerre hargneux, un homme-renard taquin et une honorable druide. Trois personnages aux aptitudes et attaques spéciales uniques qui vous aideront à dominer des légions de monstres se dressant sur votre route. Quels que soient les trésors et dieux qui vous viendront en aide, vous ne serez jamais dépourvu de moyen. Vous commencerez toujours avec une large panoplie de coups et compétences.

Avec une vaste séléction d’aptitudes et de scénarios, votre tâche n’est pas juste de finir vos ennemis, mais de le faire avec panache ! Prenez votre temps pour maîtriser chaque personnage et leurs combos acrobatiques, utilisant le terrain à votre avantage et jonglant sans répit vos adversaires pour les plus gros scores, et de plus grosses récompenses. Trésors cachés, anciens tumulus, un hibou marchand plutôt curieux et des autels contenant la puissance des dieux vous attendent durant votre périple. Appropriez-vous les pouvoirs des forces de la nature et d’anciens artefacts pour vous garantir la victoire. Avec une caméra rapprochée, des environnements 2D richement détaillés et une bande-son composée par Dale North et chantée par Emi Evans, plongez-vous dans d’intenses combats vous gardant proche de l’action. Découvrez un ancien monde inspiré de la mythologie celtique et gauloise, mélangeant aussi monstres et légendes venant du folklore Alpin. Traversez d’anciennes forêts, des villages abandonnés, des ravins escarpés, et bien plus encore…

A Little Golf Journey constitue une aventure de golf relaxante se déroulant dans de superbes parcours en diorama à travers différentes destinations. Débloquez des secrets, découvrez des trésors et relevez des défis. Ce voyage n’attend que vous.La sortie est prévue pour le 14 octobre.

Rejoignez-nous dans A Little Golf Journey. Partez à l’aventure et repeignez le monde en couleurs en réussissant des défis de golf dans de multiples destinations. Avec plus de 100 trous répartis sur 10 parcours extraordinaires, vous aurez l’occasion de débloquer des secrets et découvrir des mystères. Qui sait ce qui vous attend lors de votre périple. Des découvertes qui vous emmèneront plus loin. Entamez votre périple de golf et découvrez une amitié qui vous fera traverser des lieux paisibles pour finir sur la lune. Aucun caddie nécessaire. Vous, la balle et une bande-son apaisante pour compagnon, c’est tout. Faites une partie rapide ou restez plus longtemps et imprégnez-vous de ces magnifiques destinations. Vous recherchez un défi par-ticulier ? A Little Golf Journey regorge de secrets, et d’objets à collectionner, qui ne demandent qu’à être découverts, mais accrochez-vous à vos clubs de golf, en chemin vous devrez triompher de défis.

On reste dans le golf avec RPGolf Legends qui sortira en 2022.

Metal Dogs, un spin-off de la série Metal Max, est en accès anticipé Steam sur PC. Il est désormais annoncé sur Nintendo Switch pour cet hiver. Metal Dogs est un jeu d’action roguelike en 3D. Vous incarnez un chien qui peut utiliser des mitrailleuses, des canons et des équipements spéciaux pour abattre les ennemis. Vous pourrez incarner le Shiba Inu « Pochi », le Doberman « Bell » et le Bulldog « Bonanza ».

Dusk, un jeu de tir à la première personne inspiré de jeux rétro comme Doom et Quake, a été annoncé pour la première fois sur la console en 2018. Il était précédemment attendu sur le système en octobre dernier, mais a ensuite été repoussé. En fin de compte, le retard a duré un an. Selon l’eShop, Dusk sera lancé sur Nintendo Switch le 28 octobre pour 16,66 €.

Affrontez un assaut de cultistes mystiques, de militants possédés et de forces encore plus sombres alors que vous tentez de découvrir ce qui se cache sous la Terre dans ce FPS rétro.

Lynn, la fille aspirée dans les puzzles sera disponible sur Nintendo Switch. Il n’y a pas encore de date de sortie, mais il est prévu qu’il sorte en 2021 dans le monde entier. Il sera jouable dans les langues suivantes : anglais, allemand, français, espagnol, coréen, japonais, chinois (simplifié et traditionnel), vietnamien.

Dans ces peintures orientales, on trouve de nombreux labyrinthes et monstres créés par la Renarde à neuf queues.Ramenons Lynn chez elle en toute sécurité en déplaçant les pièces de puzzle créées directement sur les toiles.

Sheepo arrivera le 20 octobre sur l’eShop pour 10,99€.

Vous êtes chargé de parcourir une planète inexplorée et de recueillir des échantillons de chaque espèce vivante afin de compléter une base de données intergalactique. Sheepo est un metroidvania sans mécanique de combat à proprement dit. Le gameplay est basé sur des mécanismes de plateforme et d’exploration. Grâce aux créatures qu’il capture, Sheepo apprend à creuser, à voler et à se téléporter à travers toute une série de paysages connectés les uns aux autres, où il découvrira des temples secrets, des ruines ancestrales et des personnages insolites. Pour capturer une créature, Sheepo doit dénicher un œuf qui n’a pas encore éclos, jalousement gardé par la « Reine » (c’est-à-dire le boss) de son espèce. Chaque fois que Sheepo récupère un œuf, il gagne la capacité de se transformer en cette créature lorsqu’il la touche, et d’explorer en profondeur les richesses naturelles de la planète.

– De la plateforme captivante et variée. Incarnez Sheepo et tout l’éventail des créatures avec lesquelles il entre en contact. La jouabilité s’étoffe graduellement à mesure que vous apprenez les mouvements de chaque créature.

– Traversez un paysage tentaculaire avec d’innombrables salles secrètes et personnages cachés. Explorez de vieilles mines, un centre commercial à l’abandon, des forêts luxuriantes, des égouts qui ne sentent pas la fraise et bien plus encore.

– Plus de 75 plumes (devise planétaire) savamment dissimulées ! Récupérez-les et dépensez-les dans la toute dernière boutique du Centre commortel.

– Jouabilité non linéaire. Sheepo commence de manière linéaire, mais la carte se développe rapidement pour vous laisser choisir votre itinéraire.

Space Revenge sortira lui 10 jours plus tard, le 30 octobre pour le même prix, 10,99€.

Préparez-vous à attaquer la base ennemie pour vous venger ! Ce jeu comporte des commandes à deux sticks, une perspective en vue plongeante et une ambiance de science-fiction pour explorer la base ennemie remplie de dangers. Vous sentirez la tension du jeu grâce à la bande-son.

Creepy Tale 2 sortira jeudi prochain, le 7 octobre, pour 14,99 €.

Il était une fois un jeune homme appelé Lars qui quitta la maison de son père pour sauver sa petite sœur enlevée par une puissance démoniaque… Tout commença par des années de disette. Une force maléfique inconnue se mit à terroriser un royaume paisible, kidnappant les enfants et les innocents habitants de la forêt. Ce qui était autrefois un endroit heureux où humains et créatures fantastiques vivaient en harmonie se transforma en lieu de tristesse et d’effroi. À cette époque, le malheur n’épargnait personne… et surtout pas Lars et sa famille. Un jour, deux personnages terrifiants arrivèrent chez eux. Ils battirent le père de Lars presque à mort et prirent le contrôle de l’esprit de sa petite sœur Ellie. Elle quitta la maison avec eux. Lars réussit à s’enfuir et, depuis, grâce aux nouveaux amis magiques qu’il se fait en route, il tente de sauver sa sœur et de la ramener chez elle. Creepy Tale 2 est un jeu d’énigme et d’aventure terrifiant, inspiré par les anciennes légendes européennes, avec des graphismes de dessin animé. C’est un nouveau volume de la saga Creepy Tale. Aidez Lars à survivre à une série folle d’événements tragiques dans son périple pour retrouver Ellie, sa petite sœur, et les autres petites filles kidnappées par une force maléfique inconnue. Affrontez vos peurs, faites-vous des alliés et résolvez de nombreuses énigmes qui vous mèneront à la vérité.

Kukoos: Lost Pets est annoncé pour la fin d’année sur Nintendo Switch.

Takorita Meets Fries est annoncé sur Nintendo Switch pour une sortie… bah, demain, le 1er octobre.

Dans les profondeurs océaniques du Royaume de Tako, la soupe est servie à tous les repas. Fort mécontente, la princesse Takorita exige qu’un nouveau plat lui soit servi pour épicer sa vie. Elle décide de s’aventurer sur la terre ferme où la culture est aussi différente que surprenante. Et une fois sur place, elle découvre émerveillée les frites ! La princesse Takorita poursuit son aventure pour rendre les frites de plus en plus savoureuses !

Touhou Genso Wanderer: Lotus Labyrinth R sort aujourd’hui sur Nintendo Switch pour … 39,99 €.

Aventurez-vous dans les donjons avec nombreux de vos personnages de Touhou préférés ! Il s’agit d’un dungeon crawler avec des équipes d’une taille incroyable ! Le dungeon crawler Touhou Genso Wanderer est un jeu avec un système d’équipes gigantesques qui repousse les limites du genre roguelike ! Vous pouvez désormais emmener des dizaines de compagnons avec vous lors de vos explorations de donjons, en plus de bénéficier d’une refonte des mécaniques du jeu et d’une jouabilité plus fluide, pour une immersion plus grande que jamais. Submergez vos ennemis avec la force du nombre ! Dirigez en même temps des tonnes de vos personnages de Touhou préférés pour conquérir l’imprenable Lotus Labyrinth !

Toy Soldiers HD a été retardé une fois de plus, et est maintenant déplacé au 21 octobre. Le jeu était initialement prévu pour le printemps 2020, mais a ensuite été repoussé à 2021. Puis, après avoir été prévu pour le mois d’août, il a fini par être reporté au 9 septembre. Plus récemment, il était prévu pour le 30 septembre.

Commandent des petits soldats anciens de la Première Guerre mondiale qui se disputent le contrôle des champs de bataille truffés de tranchées de l’Europe. Réengagez-vous avec Toy Soldiers HD et découvrez cette version mise à jour pour une nouvelle génération du jeu à succès primé XBLA ! Assumez le commandement des hauteurs ou prenez directement le contrôle sur le terrain. Menez votre infanterie, votre cavalerie, vos chars d’assaut et votre aviation à la victoire. Déployez un arsenal passionnant de canons, de gaz, de mortiers, d’obusiers, de troupes, de lance-flammes et de véhicules pour protéger votre boîte à jouets dans des dioramas de jouets rétro de la Première Guerre mondiale. Toy Soldiers est un jeu d’action-stratégie multi-genres dans lequel les joueurs commandent des petits soldats anciens de la Première Guerre mondiale qui se disputent le contrôle des champs de bataille truffés de tranchées de l’Europe en dioramas. Le classique original a été remanié et amélioré avec du nouveau contenu, de nouvelles apparences, un nouveau gameplay, des modes de jeu étendus, des commandes perfectionnées et des graphismes peaufinés. Nous avons également inclus tout le contenu DLC du jeu original, ainsi que quelques nouveaux niveaux !

Atari annonce Black Widow : Recharged, Asteroids : Recharged, et Breakout : Recharged !

Crysis Remastered Trilogy sortira le 15 octobre prochain.

Crysis Remastered Trilogy et les versions individuelles de Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered. Crysis Remastered Trilogy, un pack tout-en-un d’une grande valeur incluant les rééditions des campagnes solo emblématiques de Crysis, Crysis 2 et Crysis 3, sera lancée le 15 octobre. Les fans de la franchise pourront également acheter Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered individuellement à la même date. Crysis Remastered Trilogy bénéficiera aussi d’une sortie physique sur les plateformes Xbox et PlayStation. La Nintendo Switch bénéficiera d’une sortie séparée pour Crysis 1, 2 et 3 Remastered, et les joueurs pourront mettre la main sur une carte illustrée bonus exclusive. De plus, vingt cartes illustrées mises au hasard dans les premières commandes pour chaque format seront numérotées et dédicacées par les membres de l’équipe de développement.