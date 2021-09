Electronic Arts et la FIFA annoncent un programme esport remanié pour EA SPORTS FIFA 22

Des joueurs de plus de 70 pays sont éligibles pour concourir dans FIFA, désormais l’un des plus grands écosystèmes de « competitive gaming » au monde

REDWOOD SHORES (USA) & ZURICH (SUISSE), MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021 — Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) et la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) annoncent aujourd’hui un nouveau programme esport autour d’EA SPORTS FIFA 22 qui a l’ambition d’attirer des dizaines de millions de joueurs et de spectateurs. Mettant en avant à des compétitions 1v1 et 2v2, les joueurs pourront représenter eux-mêmes ou bien des organisations esport reconnues dans le monde entier, de véritables clubs de football ou encore leur propre nation au cours de multiples événements esports FIFA.

Les trois compétitions mises à l’honneur dans l’écosystème esports agrandi sont les FIFAe Club Series 2022™, les FIFAe Nations Series 2022™, et les EA SPORTS FIFA 22 Global Series™ on The Road to the FIFAe World Cup 2022™. Ces trois événements majeurs des EA SPORTS FIFA 22 Global Series se tiendront au cours de l’été 2022.

Brent Koning, VP, EA SPORTS Competitive Gaming, dit : « La scène de jeu compétitif de FIFA représente le futur de l’entertainment esport dans le monde, et améliore la manière dont les fans font l’expérience du jeu qu’ils adorent. FIFA possède la plateforme principale pour les fans de football à travers le monde pour qu’ils puissent créer leur propre histoire sportive. En partenariat avec la FIFA, l’attrait du grand public pour l’esport est évident. »

Christian Volk, Director of eFootball and Gaming, ajoute : « Les nouveaux arrivants, aussi bien que les superstars déjà établies – que ce soit individuellement ou en équipe – vont inspirer des nations entières de joueurs d’EA SPORTS FIFA et obtenir l’opportunité de connaître la célébrité avec leur jeu. Une saison historique pleine d’histoires passionnantes de compétition FIFA va certainement captiver un public mondial de fans grâce à cet écosystème accru. »

The Individual Best – EA SPORTS FIFA 22 Global Series on the Road to the FIFAe World Cup 2022

Inscrivez-vous ICI le 4 octobre . Les qualifications débutent le 27 novembre et le format de compétition traditionnelle 1vs1 est diffusé dans des tournois en ligne à travers 10 zones géographiques dans le monde entier.

Additionnellement, plus de 30 ligues officiels partenaires, dont la Premier League, la Bundesliga, LaLiga, la Ligue 1, la MLS, la CONMEBOL Libertadores et l’UEFA Champions League donnera aux fans résidant dans chaque nation respective l’opportunité de représenter de véritables clubs de football.

Les EA SPORTS FIFA 22 Global Series Rankings seront disponibles sur FIFA.GG.



FIFAe Club Series incluent le lancement des 2v2 FIFA Ultimate Team™ (FUT) Cups

The FIFAe Club Series 2022 proposeront des compétitions 2v2 à partir de novembre avec les FIFAe Club Online Qualifiers™ et vont également inclure la nouvelle Équipe FUT de l’Année et les Season Cups on the Road to the FIFAe Club World Cup 2022.

Préparez votre profil FIFA.GG aujourd’hui, étant donné que les inscriptions débutent le 5 octobre.



La fierté nationale dans les FIFAe Nations Series

Les FIFAe Nations Series 2022 proposeront des membres des associations s’affrontant les unes contre les autres dans une compétition mondiale 2v2. Par ailleurs, des campagnes nationales viseront à trouver les meilleurs compétiteurs

Toutes les nations commenceront leur parcours lors des FIFAe Nations Online Qualifiers™, et les meilleures équipes nationales iront aux FIFAe Nations Playoffs™ on the Road to the FIFAe Nations Cup 2022. Découvrez-en plus sur FIFA.GG

Sam Turkbas, FIFA Competitive Gaming Commissioner complète : « Le football n’existerait pas sans la puissance de l’équipe. Notre objectif est de se servir de ce pouvoir et d’utiliser le divertissement de l’esport pour connecter les fans de football à travers le monde au jeu qu’ils adorent. Le jeu FIFA de compétition en équipe sera un boost pour le futur de la passion du football. »

Le pouvoir du jeu en compétition comme divertissement de masse

Regardez les premiers tournois de la saison centrés sur le divertissement avec des célébrités, des stars du football et les meilleurs joueurs FIFA qui s’affrontent en 2v2.

30 septembre : Twitch Rivals eSoccer Aid for UNICEF ft. FIFA 22 mettra aux prises l’Équipe Soccer Aid World XI contre l’équipe d’Angleterre

21 octobre : Le Challenge FIFA 22 proposera des ambassadeurs mondiaux représentant l’équipe Adidas et l’équipe EA SPORTS. Découvrez l’équipe complète des participants et une annonce spéciale de FIFA Ultimate Team, qui sera annoncée ultérieurement en octobre.

Rendez-vous sur le Pitch Notes pour plus de détails sur les changements à venir cette saison. Plus d’informations sur les FIFAe tournament series incluront le nouveau FIFAe Squad et le FIFA Sound strategy est disponible sur FIFA.GG

Des restrictions s’appliquent. Lisez les règles officielles pour plus de détails. Les conditions et les structures finales sont susceptibles d’être modifiées.