Le plein d’images pour Pokémon Diamant Étincelant, Perle Scintillante et Légendes Pokémon Arceus

The Pokémon Company International et Nintendo ont révélé il y a peu de nouvelles informations pour Pokémon Diamant Étincelant, Pokémon Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus.

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante invitent les Dresseurs et Dresseuses à redécouvrir Pokémon Version Diamant et Pokémon Version Perle, en repartant pour la région de Sinnoh, où ils rencontreront le Professeur Sorbier, affronteront la Team Galaxie et exploreront les Grands Souterrains. De nombreuses surprises et rencontres inédites attendront ceux et celles qui découvriront Sinnoh pour la première fois.

Une Pokémontre multifonction

La Pokémontre est un gadget pratique que les joueurs et joueuses obtiendront durant leur aventure. Elle est dotée de nombreuses applications utiles, comme le Radar à objets, qui permet de dénicher des objets cachés. Dans Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, elle leur permettra aussi de faire appel à des Pokémon sauvages. Grâce aux capacités secrètes, ces Pokémon aideront les Dresseurs à abattre des arbres gênants, ou même à gravir des falaises escarpées.

Des moments de détente au Square Paisible

Le Square Paisible d’Unionpolis est un lieu reposant où les Dresseurs pourront se détendre avec leurs Pokémon. Ils pourront s’y rendre avec six d’entre eux, à condition que ces derniers figurent sur la liste des Pokémon autorisés. Une fois sur place, il sera possible d’ajuster l’angle de vue et le zoom afin de prendre des clichés ou des vidéos souvenirs à l’aide du bouton de capture d’écran de la Nintendo Switch. Un appui simple pour prendre une photo, un appui long pour enregistrer une vidéo.

Confectionner des Poffins

Les Poffins sont des friandises pouvant améliorer les conditions d’un Pokémon, telles que son Sang-froid ou sa Grâce. En les augmentant, les joueurs et joueuses obtiendront de meilleurs résultats lors de l’évaluation de style du Super Show Concours. Dans Pokémon Diamant et Pokémon Perle, les Poffins ne pouvaient être préparés que dans la Poffinerie. Il sera désormais possible d’en cuisiner dans le Square Paisible

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sortent le 19 novembre 2021. Ils sont tous les deux disponibles en précommande, accompagnés de bonus d’achat.

Légendes Pokémon : Arceus

Légendes Pokémon : Arceus fera découvrir aux joueurs et joueuses la vaste région de Hisui. Il s’agit de la région de Sinnoh d’antan, bien avant qu’elle ne soit parsemée des villes et des métropoles que l’on parcourt dans Pokémon Diamant et Pokémon Perle. Cette contrée à la nature luxuriante, dominée par le Mont Couronné qui s’élève en son centre, en dépaysera plus d’un. Le but du jeu sera de créer le premier Pokédex de la région.

Votre Smarceus vous servira de guide

Dès le début de leur aventure, les joueurs et joueuses recevront un objet appelé Smarceus. Avec son apparence distincte, il est facile de supposer qu’il a un lien avec le Pokémon fabuleux, Arceus. Cet appareil qui semble recéler un pouvoir étrange les assistera tout au long de leur périple.

Des Pokémon spéciaux dotés d’un pouvoir mystérieux

Durant leurs expéditions, les joueurs pourront tomber sur des Barons ou des Baronnes : des Pokémon aux yeux rouges vifs plus imposants que leurs congénères. Ils sont aussi plus forts que les autres Pokémon, et n’hésiteront pas à attaquer les joueurs qui s’approcheraient d’un peu trop près. Il existe également à Hisui des Pokémon spéciaux ayant reçu une mystérieuse bénédiction. Certains d’entre eux, appelés Pokémon monarques, sont très puissants, et l’on raconte que d’autres viennent en aide de bon gré aux habitants de la région. Chacun d’eux semble posséder une puissance que l’on ne trouve pas chez les autres Pokémon. Des Gardiens et Gardiennes ont été désignés pour prendre soin d’eux, en préservant leurs territoires ou en leur offrant des vivres.​ Les habitants de Hisui révèrent ces Pokémon spéciaux, mais un phénomène étrange provoque chez eux une frénésie soudaine qui les rend difficiles à maîtriser. La véritable cause de ces incidents reste encore très mystérieuse. C’est une des raisons pour laquelle les habitants de Hisui font appel au Groupe Galaxie. En tant que membre du Corps des Chercheurs, vous aurez pour mission de calmer ces Pokémon.

Hachécateur

Catégorie : Pokémon HacheTaille : 1,8 mPoids : 89,0 kgType : Insecte/Roche Sous l’influence de certains minéraux présents à Hisui, Insécateur évolue en Hachécateur. Certaines sections de son corps ont durci et sont désormais composées de roche qui peut s’effriter lors des combats intenses qu’il mène. Les Hachécateur aguerris sont repérables aux larges entailles qui recouvrent leur corps. On raconte qu’autrefois, les habitants de Hisui utilisaient les morceaux de pierre tombés des Hachécateur pour fabriquer des objets.

Parcourez d’immenses espaces sauvages à dos de Pokémon

Au cours de leur aventure, les joueurs et joueuses recevront une Flûte Céleste : un instrument mystérieux qui se transmet de génération en génération au sein du peuple de Hisui. Elle permet de faire appel à des Pokémon spéciaux qui permettront aux joueurs de se déplacer plus rapidement sur terre, de traverser les plans d’eau et de parcourir les cieux.

Cerbyllin : ses jambes robustes lui permettent de galoper à toute vitesse à travers Hisui et de sauter par-dessus les obstacles.

Paragruel : les joueurs pourront traverser les plans d’eau sur son dos. Il est aussi capable de se propulser hors de l’eau pour surmonter sans effort les obstacles sur sa route.

Gueriaigle de Hisui : il permettra aux joueurs de parcourir les cieux de la région. Depuis les hauteurs, ils pourront repérer les Pokémon et les objets en contrebas.

Les établissements de Rusti-Cité

Les joueurs pourront préparer leurs missions au préalable à Rusti-Cité. Plusieurs établissements leur permettront de rendre leur aventure encore plus divertissante !

La Maison du Textile et l’Art Capillaire permettront aux joueurs et joueuses de personnaliser leur apparence.

Le Photographe leur permettra de se prendre en photo avec leurs Pokémon.

La Boutique et l’Atelier leur serviront à refaire le plein d’objets, ou à en confectionner de nouveaux grâce à diverses méthodes et ressources.

L’Aire de Pâturage pourra accueillir les Pokémon attrapés. En effet, remplir le Pokédex nécessitera d’attraper de nombreux Pokémon, mais les joueurs ne pourront partir en mission qu’avec six Pokémon. Ils devront donc choisir ceux qui seront le plus utiles pour chaque tâche. Lors des missions, il leur suffira de se rendre dans un des bivouacs pour changer les Pokémon de leur équipe ou en envoyer à l’Aire de Pâturage.

Légendes Pokémon : Arceus est prévu pour le 28 janvier 2022. Le jeu est déjà disponible en précommande.