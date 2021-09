Life is Strange: True Colors exprime son soutien à OutRight Action International avec une campagne caritative

Le dernier opus de la franchise primée s’associe à Outright Action International, une association caritative qui milite activement depuis 30 ans pour la communauté LGBTQI+.

Paris, le 29 septembre 2021 – Life is Strange: True Colors vient de lancer une campagne de charité avec l’artiste musical mxmtoon pour gagner une veste en jean unique dans un appel au don numérique pour OutRight Action International.

La veste arbore des patches conçus par l’équipe de Life is Strange, inspirés des thèmes et de l’imagerie du récent Life is Strange: True Colors. Elle comporte aussi des motifs de mxmtoon et un patch spécialement créé par la communauté Life is Strange, le gagnant ayant créé un patch qui “montrait ses Vraies Couleurs” en représentant une histoire personnelle forte.

Cette campagne a vu le jour grâce au soutien de nombreux créateurs LGBTQI+ et alliés, tels que Travis Alabanza, Fenne, Lilly, Devin, Azu, Nathan Byrne et bien d’autres.

La représentation est un enjeu majeur de Life is Strange: True Colors, et c’est pourquoi nous sommes associés à OutRight Action International. Depuis 30 ans, OutRight Action International recense, défend, et oeuvre pour le progrès des droits des personnes lesbiennes, gay, bisexuelles, transgenres, queer et intersexes (LGBTQI+) à travers le monde.

La campagne a permis à ce jour de récolter plus de 4000$ pour OutRight Action International. Rendez-vous sur https://sqex.link/LiSTCDonate pour participer au tirage au sort et peut-être gagner cette veste unique en faisant un don à OutRight Action International pour les aider dans leur mission de soutien de la communauté LGBTQI+ mondiale.

Conditions générales de participation: https://sqex.link/dq7k

LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS est maintenant disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Steam, PC Windows Store, GeForce NOW et Google Stadia. Il sera également disponible sur Nintendo Switch plus tard dans l’année.