Super Arcade Football (Nintendo Switch) – Le test

Qu’il est loin le temps où on jouait côte à côte sur un canapé à un jeu de foot, manette en main, et mauvaise foi au bord des lèvres : “il est vendu cet arbitre”, “y a faute”, “ y a main”, “y a penalty”. Eh bien grâce à la Switch et ses manettes détachables, ce petit plaisir revient avec un jeu de foot qui ne cache pas son jeu et qui annonce la couleur dès son titre : il s’agit de Super Arcade Football.

Et un, et deux….

Rien que par son nom, ce jeu ramène à la lointaine époque de la Super Nintendo ou tous les noms de jeux commençaient par “Super”. On est en plein dans cette nostalgie. Super Arcade Football, c’est un stick, un bouton et beaucoup de fun. En vue de dessus comme des jeux iconiques à la Kick Off ou Sensible Soccer, un seul bouton pour tout faire. En attaque, on fait des passes ou on tire en maintenant le bouton A plus ou moins longtemps appuyé, et en défense, le même bouton sert à tacler le joueur adverse. Le footballeur que l’on dirige est sélectionné de façon automatique, c’est toujours celui qui est le plus près du possesseur de balle. Les interceptions et les récupérations de balle se font en venant coller le joueur adverse qui a le ballon.

Sur le papier, le système est ultra-simple, et une fois la manette en main, on s’en sort pas trop mal très vite. Comme le jeu est rapide, on ne voit pas le temps s’écouler et les matchs par défaut sont très courts : trois minutes. Attention, quand même, simple ne veut pas dire simpliste. Les modes de jeux sont là : un mode histoire où on doit mener le Balarm FC de la ligue amateur à la ligue professionnelle. Au début de chaque match, trois objectifs sont imposés au joueur : le premier est de gagner le match, les deux autres sont plus aléatoires comme gagner avec deux buts d’écart, faire une séquence de cinq passes ou plus, marquer depuis l’extérieur de la surface de réparation, ne pas prendre de cartons rouges. Bref, un petit système sympa qui rajoute du fun au fun.

Les autres modes de jeux comme le mode “League”, le mode “Knockouts” et le mode “Mixed” permettent de participer à des compétitions particulières ou de créer les propres siennes. On peut alors augmenter la durée des matchs et les passer à cinq ou dix minutes. On peut changer les conditions climatiques et modifier d’autres paramètres comme rajouter des flaques d’huile sur le terrain ou faire tomber des météorites de façon aléatoire. Les développeurs ont prévu aussi un grand nombre de trophées à décrocher, du plus basique au plus loufoque comme réussir cinq penaltys, marquer du milieu de terrain…

Et trois, zéro !

Dans le même esprit de proposer un jeu complet, il est possible de sélectionner notre formation plutôt offensive (4-2-4), plutôt défensive (5-3-2-1) ou classique (4-4-2), il y a en a une dizaine, et de procéder à des changements de joueurs en cours de partie pour cause de blessure ou de carton jaune ou rouge. Le côté gestion est minimal mais il est présent et c’est bien agréable.

Si le jeu est très fun et facile à jouer, le gros point noir du soft est son chara-design. Comme les joueurs sont un petit amas de pixels, le jeu étant en pixel-art, quand nos joueurs sont en maillot rayé rouge et blanc et que les adversaires sont en maillot rayé orange et blanc, c’est un peu la confusion. Seul le joueur que l’on contrôle a un triangle au-dessus de la tête, mais rien ne différencie clairement les joueurs de notre équipe de ceux de l’équipe adverse. Dans le même ordre d’idée, tous les jeux de football proposent un terrain miniature dans un coin de l’écran de jeu avec la position de l’ensemble des joueurs sur le terrain. Ce n’est pas le cas ici, donc si le gardien fait un dégagement au loin, impossible de savoir si un de nos joueurs est bien placé pour réceptionner le ballon. Rien de grave dans tous les cas, Super Arcade Football est un jeu d’arcade et pas une simulation.

Pour finir sur une note positive, la bande son et l’ambiance sonore ont été extrêmement bien travaillées, de même que les bruitages. On ressent bien le tacle glissé et sa durée rien qu’au son et on apprécie l’ambiance des stades avec les cris des supporters. Le tout est enrobé avec des musiques écrites spécialement par Barry Leitch à qui l’on doit notamment les musiques de Horizon Chase Turbo ou Lotus turbo challenge 2.