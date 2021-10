Top des ventes sur l’eShop Nintendo Switch aux États-Unis

Je vous propose de découvrir le classement des ventes de la semaine eShop de la Nintendo Switch sur le sol américain d’après le classement fourni par l’eShop lui-même.

All Games

1. Diablo II: Resurrected

2. Castlevania Advance Collection

3. Metroid Dread

4. Eastward

5. WarioWare: Get It Together!

6. Minecraft

7. Castlevania Anniversary Collection

8. Hades

9. Undertale

10. Among Us

11. Stardew Valley

12. Mario Kart 8 Deluxe

13. Diablo II Prime Evil Collection

14. Super Smash Bros. Ultimate

15. Actraiser Renaissance

16. Little Nightmares

17. Animal Crossing: New Horizons

18. Overcooked 2

19. Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun!

20. Contra Anniversary Collection

21. Slime Rancher

22. The Outer Worlds

23. Civilization VI

24. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

25. This War of Mine

26. AER: Memories of Old

27. Star Wars: Republic Commando

28. Super Mario Party

29. Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

30. Just Dance 2021

Download-Only Games

1. Diablo II: Resurrected

2. Castlevania Advance Collection

3. Eastward

4. Castlevania Anniversary Collection

5. Among Us

6. Stardew Valley

7. ActRaiser Renaissance

8. Little Nightmares

9. Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun!

10. Contra Anniversary Collection

11. Slime Rancher

12. AER: Memories of Old

13. Star Wars: Republic Commando

14. Cuphead

15. Nexomon

16. Cattails

17. Dicey Dungeons

18. Pico Park

19. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst

20. Hollow Knight

21. Castle Crashers Remastered

22. Axiom Verge

23. Ultimate Chicken Horse

24. Smashy Road: Wanted 2

25. Goat Simulator: GOATY

26. Minecraft Dungeons

27. Overwatch

28. Sword Art Online: Hollow Realization

29. No More Heroes

30. Don’t Starve