Blaze et les Monster Machines disponible sur Nintendo Switch

Outright Games et Nickelodeon annoncent aujourd’hui la sortie du jeu vidéo Blaze et les Monster Machines – Pilotes de Moteur City le tout premier jeu vidéo sur Nintendo Switch, Playstation, Xbox, Stadia et PC, basé sur la série animée à succès : Blaze and the Monster Machines.

Rejoignez Blaze, son pilote AJ et les autres personnages, Starla, Pickle, Crusher et bien d’autres, pour une expérience de karting au rythme effréné et pleine d’action ! Avec des personnages personnalisables aux capacités uniques, des fonctionnalités éducatives STEM et une conduite automatique avec des commandes simples en option, ce jeu est parfaitement accessible aux tout petits.

Mais le plaisir n’est pas seulement pour les jeunes joueurs ! Grâce à la fonction coop en écran partagé à 4 joueurs, la famille et les amis peuvent également se joindre à l’action palpitante dans une course vers la ligne d’arrivée.

Blaze and the Monster Machines est une série animée en images de synthèse diffusée pour la première fois en 2014 sur Nickelodeon et qui suit AJ, un conducteur de huit ans, et son Monster Truck Blaze. Ils vivent des aventures palpitantes qui abordent des sujets éducatifs comme la physique du mouvement, des problèmes scientifiques et mathématiques, la technologie des objets du quotidien, etc. La série en est maintenant à sa 6e saison sur Nick Jr et Nickelodeon et est disponible dans le monde entier sur Amazon Prime, Apple TV et Netflix et maintenant en streaming sur Paramount+ aux États-Unis.