La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch

Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Fatal Frame: Maiden of Black Water – 14.1GB

Subnautica + Subnautica: Below Zero – 11.7GB

Gas Guzzlers Extreme – 5.4GB

Lumione – 3.5GB

Aeon Must Die! – 3.4GB

Monster Crown – 3.0GB

The Lightbringer – 2.9GB

Starlight Alliance – 2.8GB

Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases – 2.8GB

Dusk – 2.7GB

Gang Beasts – 2.3GB

PandaBall – 2.2GB

The Good Life – 1.9GB

Dungeon Encounters – 1.8GB

Shadow Corridor – 1.5GB

No Longer Home – 1.5GB

The Jackbox Party Pack 8 – 1.3GB

A Little Golf Journey – 1.3GB

Enigmatis 3: The Shadow of Karkhala – 981MB

Fight of Animals: Arena – 927MB

Angry Alligator – 861MB

Halloween Snowball Bubble – 612MB

Catty & Batty: The Spirit Guide – 594MB

Inspector Waffles – 430MB

Ruin Raiders – 400MB

Medieval Tower Defense – 399MB

Pretty Girls Mahjong Solitaire – 331MB

Toree 2 – 313MB

The Sundew – 284MB

Hextones – 274MB

Sheepo – 266MB

Business Tour Deluxe – 259MB

Drum Box – 229MB

The Marauder Chronicles: Curse Over Valdria – 210MB

Toroom – 188MB

Panmorphia – 185MB

Nira – 178MB

AmaneSwitch – 166MB

Immortus Temporus – 166MB

AAA Clock – 166MB

InfiniteCorp: Cyberpunk Card Game – 162MB

Lord of the Click II – 161MB

Jack Axe – 132MB

Bouncy Bullets 2 – 113MB

Lotus Bloom – 103MB

Cape’s Escape Game 4th Room – 103MB

Prehistoric Life Puzzles – 73MB