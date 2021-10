La Nintendo Switch – Modèle OLED et Metroid Dread arrivent le 8 octobre

La nouvelle console Nintendo Switch, dotée d’un écran OLED 7 pouces aux couleurs intenses, sera disponible cette semaine, ainsi que le nouveau volet de la série Metroid

04 octobre 2021 – Le 8 octobre, la nouvelle venue de la gamme de consoles Nintendo Switch débarque en magasin. La Nintendo Switch – Modèle OLED dispose d’un écran OLED plus grand aux couleurs intenses et aux contrastes élevés. Cette nouvelle console propose aux joueurs une alternative pour découvrir l’immense catalogue de jeux Nintendo Switch, et y jouer n’importe où, n’importe quand.

En plus de son écran OLED 7 pouces, la Nintendo Switch – Modèle OLED dispose d’un support ajustable pour le jeu en mode sur table, d’une nouvelle station d’accueil avec port Ethernet (câble Ethernet vendu séparément), de 64Go de mémoire interne*, et de haut-parleurs intégrés proposant un audio amélioré pour les modes nomades (portable et sur table). Tout comme la Nintendo Switch, la nouvelle version de la console permet de jouer sur un téléviseur et de partager les manettes Joy-Con détachables pour le jeu à plusieurs. De plus, tout comme la Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite, la console Nintendo Switch – Modèle OLED peut être transportée pour jouer où et quand vous voulez.

Autre nouvelle expérience Nintendo à paraître cette semaine : découvrez Metroid Dread, le nouvel opus de la célèbre série des Metroid. Suivez les nouvelles aventures de la chasseuse de primes intergalactique Samus Aran, et explorez une planète jusqu’alors inconnue pour découvrir l’origine d’un mystérieux message. Metroid Dread marque la fin de l’arc narratif portant sur les étranges destins entremêlés de Samus et des « Metroid ».

Une nouvelle figurine amiibo de Samus revêtant sa combinaison de Metroid Dread ainsi qu’une figurine amiibo d’un E.M.M.I. (ennemi du jeu) seront aussi disponibles en pack double à partir du 5 novembre. Scanner l’amiibo de Samus donnera aux joueurs un réservoir d’énergie supplémentaire pour augmenter de 100 sa santé. De plus, l’amiibo de Samus peut être scanné à nouveau pour recevoir de l’énergie une fois par jour. L’amiibo de E.M.M.I. offre à Samus un réservoir Missile Plus, augmentant de 10 sa capacité en missiles. L’amiibo de E.M.M.I. peut aussi être scanné à nouveau pour remplir une certaine quantité de missiles une fois par jour.

Dès le 8 octobre, découvrez la Nintendo Switch – Modèle OLED et Metroid Dread.