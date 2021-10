La sélection des promotions de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch (US)

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Agatha Knife $6.59 (prix de base: $11.99)

AI: The Somnium Files $15.99 (prix de base: $39.99)

Among the Sleep: Enhanced Edition $6.99 (prix de base: $24.99)

Another World $3.99 (prix de base: $9.99)

A Plague Tale: Innocence Cloud Version $29.99 (prix de base: $39.99)

Arcade Classics Anniversary Collection $4.99 (prix de base: $19.99)

Assassin’s Creed: The Rebel Collection $19.99 (prix de base: $39.99)

Assassin’s Creed III: Remastered $14.99 (prix de base: $39.99)

Atelier Arland series Deluxe Pack $67.49 (prix de base: $89.99)

Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX $29.99 (prix de base: $39.99)

Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack $67.49 (prix de base: $89.99)

Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX $29.99 (prix de base: $39.99)

Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX $29.99 (prix de base: $39.99)

Atelier Lulua: The Scion of Arland $29.99 (prix de base: $59.99)

Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX $29.99 (prix de base: $39.99)

Atelier Meruru: The Apprentice of Arland DX $29.99 (prix de base: $39.99)

Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack $67.49 (prix de base: $89.99)

Atelier Rorona: The Alchemist of Arland DX $29.99 (prix de base: $39.99)

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy $41.99 (prix de base: $59.99)

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout $32.99 (prix de base: $59.99)

Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX $29.99 (prix de base: $39.99)

Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX $29.99 (prix de base: $39.99)

Atelier Totori: The Adventurer of Arland DX $29.99 (prix de base: $39.99)

Axiom Verge $7.99 (prix de base: $19.99)

Azure Striker Gunvolt: Striker Pack $19.99 (prix de base: $39.99)

Balan Wonderworld $19.99 (prix de base: $39.99)

Baldur’s Gate 1 and 2: Enhanced Editions $19.99 (prix de base: $49.99)

Blaster Master Zero $4.99 (prix de base: $9.99)

Blaster Master Zero 2 $4.99 (prix de base: $9.99)

Blaster Master Zero 3 $11.24 (prix de base: $14.99)

Blazing Chrome $6.79 (prix de base: $16.99)

Bleed $3.59 (prix de base: $11.99)

Bleed 2 $4.49 (prix de base: $14.99)

Blizzard Arcade Collection $14.99 (prix de base: $19.99)

Bloodstained: Curse of the Moon $4.99 (prix de base: $9.99)

Bloodstained: Curse of the Moon 2 $8.99 (prix de base: $14.99)

Blue Fire $11.99 (prix de base: $19.99)

Braveland Trilogy $2.99 (prix de base: $14.99)

Brawlout $7.99 (prix de base: $19.99)

Bug Fables $14.99 (prix de base: $24.99)

Call of Cthulhu $11.99 (prix de base: $19.99)

Castle Crashers Remastered $8.99 (prix de base: $14.99)

Castlevania Anniversary Collection $4.99 (prix de base: $19.99)

Catherine: Full Body $24.99 (prix de base: $49.99)

Cattails $1.99 (prix de base: $14.99)

Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy! $15.99 (prix de base: $39.99)

Civilization VI $8.99 (prix de base: $29.99)

Collection of Mana $19.99 (prix de base: $39.99)

Collection of SaGa Final Fantasy Legend $14.99 (prix de base: $19.99)

Contra Anniversary Collection $4.99 (prix de base: $19.99)

Cook, Serve, Delicious! 2!! $2.59 (prix de base: $12.99)

Cook, Serve, Delicious! 3?! $10.99 (prix de base: $19.99)

Cotton Reboot! $31.99 (prix de base: $39.99)

Crash’n the Boys Street Challenge $3.50 (prix de base: $4.99)

Crash Bandicoot 4: It’s About Time $29.99 (prix de base: $39.99)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy $19.99 (prix de base: $39.99)

Crash Team Racing Nitro-Fueled $15.99 (prix de base: $39.99)

Crash Team Racing Nitro-Fueled Nitros Oxide Edition $23.99 (prix de base: $59.99)

Crown Trick $11.99 (prix de base: $19.99)

Death Squared $2.09 (prix de base: $14.99)

Deponia $1.99 (prix de base: $19.99)

Don’t Starve $4.99 (prix de base: $19.99)

Doom (1993) $2.49 (prix de base: $4.99)

Doom $19.99 (prix de base: $39.99)

Doom 3 $4.99 (prix de base: $9.99)

Doom 64 $2.49 (prix de base: $4.99)

Doom II (Classic) $2.49 (prix de base: $4.99)

Doom Slayers Collection $29.99 (prix de base: $49.99)

Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle $10.00 (prix de base: $39.99)

Double Dragon $3.50 (prix de base: $4.99)

Double Dragon 4 $3.50 (prix de base: $6.99)

Double Dragon II: The Revenge $3.50 (prix de base: $4.99)

Double Dragon III: The Sacred Stones $3.50 (prix de base: $4.99)

Dragon’s Lair Trilogy $9.99 (prix de base: $19.99)

Dragon Marked for Death: Advanced Attackers $8.24 (prix de base: $14.99)

Dragon Marked for Death: Frontline Fighters $8.24 (prix de base: $14.99)

Dragon Quest $3.24 (prix de base: $4.99)

Dragon Quest II $4.21 (prix de base: $6.49)

Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line $4.21 (prix de base: $6.49)

Dragon Quest III $8.11 (prix de base: $12.49)

Dragon Quest III: The Seeds of Salvation $8.11 (prix de base: $12.49)

Dusk Diver $15.74 (prix de base: $34.99)

Enter the Gungeon $7.49 (prix de base: $14.99)

Evoland Legendary Edition $4.99 (prix de base: $19.99)

Fairy Tail $39.59 (prix de base: $59.99)

Fate/Extella: The Umbral Star $19.99 (prix de base: $39.99)

Fate/Extella Link $24.99 (prix de base: $49.99)

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition $11.99 (prix de base: $29.99)

Final Fantasy IX $10.49 (prix de base: $20.99)

Final Fantasy VII $7.99 (prix de base: $15.99)

Final Fantasy VIII Remastered $9.99 (prix de base: $19.99)

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster $24.99 (prix de base: $49.99)

Final Fantasy XII: The Zodiac Age $24.99 (prix de base: $49.99)

Final Fantasy XV Pocket Edition HD $11.99 (prix de base: $29.99)

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted $14.99 (prix de base: $29.99)

Flood of Light $2.49 (prix de base: $4.99)

Framed Collection $3.99 (prix de base: $9.99)

Freedom Finger $4.99 (prix de base: $14.99)

Furi $6.99 (prix de base: $19.99)

Gal Gun 2 $13.49 (prix de base: $29.99)

Gal Gun Returns $37.49 (prix de base: $49.99)

Giana Sisters: Twisted Dreams Owltimate Edition $5.99 (prix de base: $29.99)

Gibbous: A Cthulhu Adventure $5.99 (prix de base: $19.99)

Goat Simulator: The GOATY $7.49 (prix de base: $29.99)

Going Under $9.99 (prix de base: $19.99)

Griftlands $15.99 (prix de base: $19.99)

Grindstone $13.99 (prix de base: $19.99)

GRIP $7.19 (prix de base: $39.99)

GRIS $6.79 (prix de base: $16.99)

Gunman Clive HD Collection $2.24 (prix de base: $4.99)

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX $8.24 (prix de base: $14.99)

Hades $17.49 (prix de base: $24.99)

Haven $14.99 (prix de base: $24.99)

Heave Ho $4.99 (prix de base: $9.99)

Hero-U: Rogue to Redemption $9.99 (prix de base: $19.99

Huntdown $9.99 (prix de base: $19.99)

Hypercharge: Unboxed $13.99 (prix de base: $19.99)

I Am Setsuna $19.99 (prix de base: $39.99)

Immortals Fenyx Rising $23.99 (prix de base: $59.99)

Invisible, Inc. $13.99 (prix de base: $19.99)

Ion Fury $12.49 (prix de base: $24.99)

Jenny LeClue: Detectivu $5.99 (prix de base: $24.99)

Kaze and the Wild Masks $20.99 (prix de base: $29.99)

Kid Tripp $1.99 (prix de base: $3.99)

Kunai $6.79 9was $16.99)

L.A. Noire $24.99 (prix de base: $49.99)

Lair of the Clockwork God $4.99 (prix de base: $19.99)

Legend of Mana $22.49 (prix de base: $29.99)

LEGO Harry Potter Collection $12.49 (prix de base: $49.99)

Lost Sphear $19.99 (prix de base: $49.99)

Maneater $23.99 (prix de base: $39.99)

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 $39.99 (prix de base: $59.99)

Mark of the Ninja: Remastered $4.99 (prix de base: $19.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle $14.99 (prix de base: $59.99)

Mary Skelter 2 $19.99 (prix de base: $39.99)

Masters of Anima $2.51 (prix de base: $6.99)

MechakNika $3.29 (prix de base: $5.99)

Mechstermination Force $5.39 (prix de base: $11.99)

Megadimension Neptunia VII $11.99 (prix de base: $29.99)

Mercenaries Saga Chronicles $7.49 (prix de base: $14.99)

Metro 2033 Redux $8.74 (prix de base: $24.99)

Metro: Last Light Redux $8.74 (prix de base: $24.99)

Mighty Gunvolt Burst $3.99 (prix de base: $9.99)

Momodora: Reverie Under the Moonlight $7.49 (prix de base: $14.99)

Monster Hunter Generations Ultimate $15.99 (prix de base: $39.99)

Monster Hunter Rise $49.99 (prix de base: $59.99)

Moto Rush GT $1.99 (prix de base: $14.99)

Moving Out $8.49 (prix de base: $24.99)

MudRunner: American Wilds $7.49 (prix de base: $24.99)

My Brother Rabbit $2.99 (prix de base: $14.99)

My Friend Pedro $7.99 (prix de base: $19.99)

NAIRI: Tower of Shirin $1.99 (prix de base: $4.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy $15.99 (prix de base: $39.99)

NBA 2K Playgrounds 2 $7.49 (prix de base: $29.99)

NEO: The World Ends with You $41.99 (prix de base: $59.99)

Neo Cab $3.99 (prix de base: $19.99)

Neverwinter Nights: Enhanced Edition $19.99 (prix de base: $49.99)

Ninja Gaiden: Master Collection $29.99 (prix de base: $39.99)

Northgard $13.99 (prix de base: $34.99)

No Straight Roads $26.79 (prix de base: $39.99)

Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game $19.99 (prix de base: $39.99)

Oniken: Unstoppable Edition & Odallus: The Dark Call Bundle $4.99 (prix de base: $19.99)

Oninaki $24.99 (prix de base: $49.99)

Ori and the Will of the Wisps $19.49 (prix de base: $29.99)

Our World is Ended $9.99 (prix de base: $49.99)

Overcooked 2 $8.49 (prix de base: $24.99)

Overcooked Special Edition $4.99 (prix de base: $19.99)

Overwatch $19.99 (prix de base: $39.99)

Pang Adventures $3.99 (prix de base: $9.99)

Paradise Killer $13.99 (prix de base: $19.99)

Persona 5 Strikers $35.99 (prix de base: $59.99)

PGA Tour 2K21 $19.79 (prix de base: $59.99)

Pikuniku $3.24 (prix de base: $12.99)

PixelJunk Monsters 2 $2.24 (prix de base: $14.99)

Planescape: Torment and Icewind Dale: Enhanced Editions $19.99 (prix de base: $49.99)

Postal Redux $4.99 (prix de base: $9.99)

Project Highrise $9.99 (prix de base: $39.99)

Project Warlock $7.49 (prix de base: $14.99)

Puyo Puyo Tetris $14.99 (prix de base: $19.99)

Puyo Puyo Tetris 2 $19.99 (prix de base: $39.99)

Rabi-Ribi $20.99 (prix de base: $29.99)

Raiden IV x Mikado Remix $23.99 (prix de base: $29.99)

Raiden V: Director’s Cut $8.99 (prix de base: $29.99)

Raji: An Ancient Epic $12.49 (prix de base: $24.99)

Rayman Legends Definitive Edition $9.99 (prix de base: $39.99)

Re:Zero Starting Life in Another World The Prophecy of the Throne $29.99 (prix de base: $59.99)

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered $7.49 (prix de base: $29.99)

Renegade $3.50 (prix de base: $4.99)

Reventure $3.99 (prix de base: $7.99)

Rise: Race the Future $9.89 (prix de base: $16.49)

Riverbond $7.49 (prix de base: $24.99)

River City Melee Mach!! $4.80 (prix de base: $13.99)

River City Ransom $3.50 (prix de base: $4.99)

Road Redemption $9.99 (prix de base: $19.99)

Robotics;Notes DaSH $13.99 (prix de base: $34.99)

Robotics;Notes Elite $13.99 (prix de base: $34.99)

Rogue Legacy $4.49 (prix de base: $14.99)

Romancing SaGa 2 $9.99 (prix de base: $24.99)

Romancing SaGa 3 $11.59 (prix de base: $28.99)

SaGa Scarlet Grace: Ambitions $11.99 (prix de base: $29.99)

Saints Row: The Third The Full Package $13.99 (prix de base: $39.99)

Saints Row IV: Re-Elected $13.99 (prix de base: $39.99)

Sam & Max Save the World $15.99 (prix de base: $19.99)

Sausage Sports Club $6.00 (prix de base: $15.00)

Screencheat: Unplugged $2.07 (prix de base: $12.99)

SEGA Genesis Classics $14.99 (prix de base: $29.99)

Senran Kagura Peach Ball $15.99 (prix de base: $39.99)

Senran Kagura Reflexions $4.99 (prix de base: $9.99)

Shadow Bug $5.39 (prix de base: $8.99)

Shadows of Adam $7.49 (prix de base: $14.99)

Shelter Generations $7.99 (prix de base: $19.99)

Shining Resonance Refrain $9.99 (prix de base: $29.99)

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster $32.49 (prix de base: $49.99)

Shovel Knight: King of Cards $7.99 (prix de base: $9.99)

Shovel Knight: Shovel of Hope $11.99 (prix de base: $14.99)

Shovel Knight: Specter of Torment $7.99 (prix de base: $9.99)

Shovel Knight: Treasure Trove $29.99 (prix de base: $39.99)

Shovel Knight Showdown $7.99 (prix de base: $9.99)

Sine Mora EX $5.99 (prix de base: $29.99)

SnowRunner $29.99 (prix de base: $39.99)

South Park: The Fractured But Whole $14.99 (prix de base: $59.99)

Spelunker Party! $14.99 (prix de base: $29.99)

Spiritfarer $14.99 (prix de base: $29.99)

Spirit Hunter: Death Mark $19.99 (prix de base: $9.99)

Spirit Hunter: NG $24.99 (prix de base: $49.99)

Spyro Reignited Trilogy $19.99 (prix de base: $39.99)

Star Ocean: First Departure R $10.49 (prix de base: $20.99)

Stay Cool, Koboyashi-san!: A River City Ransom Story $5.60 (prix de base: $13.99)

Steins;Gate Elite $23.99 (prix de base: $59.99)

Stonefly $13.99 (prix de base: $19.99)

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town $35.99 (prix de base: $39.99)

Summer in Mara $9.99 (prix de base: $24.99)

Super Bomberman R $9.99 (prix de base: $39.99)

Superbrothers: Sword & Sworcery EP $1.99 (prix de base: $9.99)

Super Chariot $1.99 (prix de base: $14.99)

Super Dodge Ball $3.50 (prix de base: $4.99)

Superliminal $14.99 (prix de base: $19.99)

Super Neptunia RPG $15.99 (prix de base: $39.99)

Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure 1 $14.99 (prix de base: $29.99)

Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure 2 $14.99 (prix de base: $29.99)

Team Sonic Racing $14.99 (prix de base: $29.99)

The Escapists 2 $4.99 (prix de base: $19.99)

The Escapists: Complete Edition $3.74 (prix de base: $14.99)

The Friends of Ringo Ishikawa $8.99 (prix de base: $14.99)

The Messenger $7.99 (prix de base: $19.99)

The Persistence $5.99 (prix de base: $29.99)

The Sinking City $19.99 (prix de base: $49.99)

The Survivalists $8.49 (prix de base: $24.99)

The Warlock of Firetop Mountain: Goblin Scourge Edition! $2.99 (prix de base: $29.99)

The Witcher 3: Wild Hunt $23.99 (prix de base: $39.99)

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition $35.99 (prix de base: $59.99)

Thimbleweed Park $7.99 (prix de base: $19.99)

This War of Mine $3.59 (prix de base: $39.99)

Thomas Was Alone $4.99 (prix de base: $9.99)

Toki $1.99 (prix de base: $14.90)

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 $29.99 (prix de base: $39.99)

Transformers: Battlegrounds $19.99 (prix de base: $39.99)

Trials of Mana $24.99 (prix de base: $49.99)

Trials Rising $5.99 (prix de base: $19.99)

Tricky Towers $7.49 (prix de base: $14.99)

Trine: Ultimate Collection $9.99 (prix de base: $49.99)

Tumblestone $2.99 (prix de base: $14.99)

Turrican Flashback $17.99 (prix de base: $29.99)

Ultracore $7.99 (prix de base: $19.99)

Umihara Kawase BaZooka! $8.99 (prix de base: $29.99)

Underhero $10.19 (prix de base: $16.99)

Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] $27.99 (prix de base: $39.99)

Undertale $9.99 (prix de base: $14.99)

Urban Flow $1.99 (prix de base: $14.99)

Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action $9.99 (prix de base: $14.99)

Valfaris & Slain Double Pack $13.99 (prix de base: $39.99)

Valkyria Chronicles 4 $14.99 (prix de base: $29.99)

Vampyr $15.19 (prix de base: $39.99)

Warborn $13.74 (prix de base: $24.99)

Wargroove $11.99 (prix de base: $19.99)

West of Loathing $6.60 (prix de base: $11.00)

When the Past was Around $4.24 (prix de base: $8.49)

WILL: A Wonderful World $7.49 (prix de base: $14.99)

Windjammers $5.99 (prix de base: $14.99)

Wolfenstein: Youngblood $9.99 (prix de base: $19.99)

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition $9.89 (prix de base: $29.99)

Wonder Boy: The Dragon’s Trap $7.99 (prix de base: $19.99)

World of Final Fantasy Maxima -$15.99 (prix de base: $39.99)

Yoku’s Island Express $4.99 (prix de base: $19.99)

Yooka-Laylee $9.99 (prix de base: $39.99)

Ys Origin $7.99 (prix de base: $19.99)

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution $15.99 (prix de base: $39.99)

Yu-No $14.99 (prix de base: $49.99)

Zoids Wild: Blast Unleashed $15.99 (prix de base: $39.99)