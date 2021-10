La pépite française du studio Monochrome sortira le 21 octobre sur Nintendo Switch

Le jeu de plateforme et d’énigmes envoûtant et sombre Tandem: A Tale of Shadows arrive sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch

Paris, France, 5 octobre 2021 – Le studio Monochrome et l’éditeur Hatinh Interactive sont heureux de lancer le 21 octobre Tandem: A Tale of Shadows sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch. Les joueurs vont découvrir une enquête palpitante dans une ambiance victorienne inspirée par Jules Verne, Conan Doyle et Tim Burton.

Emma, une jeune fille déterminée et courageuse, et l’ours en peluche Fenton enquêtent sur la mystérieuse disparition de Thomas Kane, l’héritier d’une famille d’illusionnistes. Ensemble, ils feront face à de nombreuses situations dangereuses et s’engageront parfois sur de fausses pistes dans le manoir des Kane.

Arriveront-ils à s’échapper du manoir où ils sont entrés, ou leur sort est-il déjà scellé ?

Les inconditionnels de jeux de plateforme, d’énigmes, d’action et d’aventure se plongeront dans 5 univers et pas moins de 45 niveaux aux styles mêlant époque victorienne et magie.

Ils devront résoudre des dizaines d’énigmes et alterneront entre la vue « top-down » d’Emma et la vue « side-scrolling » de Fenton. Ce dernier ne pourra progresser dans sa dimension que grâce aux ombres créées par Emma. Et pour l’aider à progresser, Fenton pourra lui-seul activer des interrupteurs ou des leviers, invisibles aux yeux d’Emma. De nombreux mécanismes de jeu astucieux et innovants sont introduits d’un univers à l’autre, sans pour autant nécessiter un nouvel apprentissage ou pénaliser le joueur.

Une direction artistique époustouflante

Découvrez un monde ludique et effrayant inspiré de Jules Verne, Conan Doyle, Tim Burton, et ancré dans l’époque victorienne.

Des énigmes astucieuses

Venez à bout de plus de quarante énigmes et obstacles pour lever le voile sur la mystérieuse disparition de Thomas Kane.

Double gameplay

Changez de perspective entre Emma et Fenton. Éclairez le décor et projetez des ombres en vue aérienne avec Emma. Et marchez sur les ombres projetées par sa lanterne pour progresser horizontalement lorsque vous incarnez Fenton.

Faites preuve de stratégie

Les joueurs devront affronter des jouets et des boss mécaniques dans chaque dimension. Emma n’étant pas de nature à attaquer, vous ne pourrez compter que sur votre matière grise pour avancer.

Une aventure narrative

Au fur et à mesure qu’Emma et Fenton progresseront dans leur enquête, les joueurs découvriront des cinématiques remarquablement détaillées. Les plus doués trouveront les salles cachées qui leur révéleront des indices supplémentaires sur la disparition de Thomas Kane.

Des mécaniques variées

Poussez ou tirez des objets pour créer des ombres. Utilisez les alarmes et les pièges à votre avantage. Tandem propose de nombreux éléments interactifs à expérimenter.

Tandem: A Tale of Shadows a été récompensé par un Epic Mega Grant Holder et a été nominé à de nombreux festivals et événements, tels que la Gamescom, le London Games Festival et l’Indie Celebration 2021.