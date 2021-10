Nickelodeon All-Star Brawl célèbre son lancement numérique avec un nouveau trailer

Minneapolis, Minnesota, Saint-Ouen, France – GameMill Entertainment, et Just For Games ont la joie de dévoiler un nouveau trailer célébrant le lancement numérique de Nickelodeon All-Star Brawl, le jeu de combat de plateforme mettant en scène les personnages Nickelodeon préférés des fans.

Nickelodeon All-Star Brawl bénéficiera également dès le 9 novembre 2021 d’une édition physique pour PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X, Xbox One et Nintendo Switch, distribuée en France par Just For Games.