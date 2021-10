Play! Pokémon révèle plus d’informations sur les championnats de 2022

Les compétitions Pokémon accueilleront pour la première fois des Championnats Pokémon GO

Londres, Royaume-Uni, le 5 octobre 2021. The Pokémon Company International a partagé aujourd’hui plus de détails sur les Championnats Play! Pokémon 2022. Les Championnats Play! Pokémon rassemblent des concurrents du monde entier dans une série d’évènements régionaux, internationaux et spéciaux qui s’affrontent pour remporter des récompenses, mais surtout, le titre de Champion du Monde Pokémon. Lors des Championnats Pokémon 2022, les Dresseurs du monde entier s’affronteront dans le JCC Pokémon, les jeux vidéo Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, le jeu vidéo Pokkén Tournament DX et, pour la première fois, dans Pokémon GO, pour remporter d’importantes récompenses et allocations de voyage.

Pour la saison 2022, certains joueurs pourront participer dans une nouvelle catégorie d’âge. Les joueurs ayant gagné des points durant la saison 2020 qui fut annulée en mars 2020 après 9 mois de compétition verront leurs points transférés pour la saison 2022. Vous trouverez plus d’informations sur les catégories d’âge et les Championship Points de Play! Pokémon ici. Plus d’informations sur la saison Play! Pokémon 2022 seront communiquées prochainement.

La santé et la sécurité des participants aux compétitions restent l’aspect le plus important de la reprise des évènements Play! Pokémon en personne. Nous surveillons continuellement l’évolution de la situation, et le calendrier des prochains évènements Play! Pokémon en personne dépendra des recommandations et des directives de santé publique des organismes gouvernementaux appropriés. Une fois que les évènements en personne auront repris, tous les concurrents, prestataires, membres du personnel et spectateurs devront se conformer aux règles liées à la COVID-19[1] de The Pokémon Company International afin de garantir la santé et la sécurité de tous. Vous trouverez plus d’informations sur ces règles ici.[2]

Championnats Pokémon GO

Lors des Championnats du monde Pokémon 2019, les fans ont assisté à la première édition du tournoi Pokémon GO sur invitation. Désormais, dans le cadre des tout premiers Championnats Pokémon GO, les Dresseurs du monde entier auront l’occasion de se mesurer aux meilleurs et de gagner une invitation aux Championnats du Monde Pokémon 2022. Organisé en partenariat avec Niantic, cet évènement Pokémon GO officiel débutera en 2022. Au cours de la première année, Pokémon GO sera mis en vedette lors de certains évènements, notamment les Championnats régionaux et internationaux. Les meilleurs joueurs de Pokémon GO de ces évènements gagneront une invitation pour les Championnats du Monde Pokémon 2022. Ces évènements Pokémon GO comporteront les catégories d’âge senior et master. Vous trouverez bientôt plus d’informations concernant le calendrier des évènements, le format des tournois, les récompenses, etc. sur le site Web de Play! Pokémon.

Les Dresseurs peuvent déjà se préparer pour les Championnats Pokémon GO. Les concurrents pourront s’inscrire aux évènements Play! Pokémon lors de deux phases d’inscription. Les joueurs qui atteignent le rang de « Legend » dans la saison actuelle de la Ligue Combat GO pourront s’inscrire aux évènements avant tout le monde lors d’une courte phase d’inscription anticipée en début d’année 2022. Une fois cette phase terminée, toutes les places restantes seront disponibles pour les joueurs des autres rangs. Les Dresseurs auront jusqu’au 29 novembre 2021 pour participer à la saison actuelle de la Ligue Combat GO. La saison suivante de la Ligue Combat GO remplira le même rôle pour une deuxième série d’évènements en personne. Pour s’inscrire à ces évènements, tous les concurrents des Championnats Pokémon GO devront associer leur compte Pokémon GO à un compte au Club des Dresseurs Pokémon, avoir un identifiant de joueur Play! Pokémon, et accepter les Conditions d’utilisation de Play! Pokémon.