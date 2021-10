Top des ventes de la semaine au Japon : le calme avant la OLED

Voici le top des ventes de la semaine (du 27 septembre – 03 octobre) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

FIFA 22 s’offre un lancement plutôt vilain avec plus de 39 000 exemplaires vendues sur deux plateformes, dont 13 385 exemplaires sur Nintendo Switch. C’est une grosse baisse par rapport à FIFA 21, qui s’était vendu à plus de 51 000 exemplaires au lancement. Cette baisse est entièrement due à la version PlayStation 4 (qui est passée de 39 152 exemplaires l’année dernière à 25 936 exemplaires cette année), tandis que la version Nintendo Switch a légèrement augmenté (FIFA 21 s’est vendu à 11 990 exemplaires en comparaison). Les vente de ce Kuro no Kiseki au Japon sont les plus faibles de la série depuis Trails in the Sky de 2008, le 3ème de la série. C’est une baisse de 40% par rapport à Hajimari no Kiseki, qui avait auparavant le lancement le plus bas. Le public portable qui a amené la série à son apogée sur PSP et PSV n’est clairement pas passé à la Ps4, ni à la Switch.

Melty Blood : Type Lumina connaît des débuts timides avec plus de 30 000 exemplaires vendues, dont 11 604 exemplaires sur Nintendo Switch. Il semblerait que l’absence de support cross-play pour le multijoueur ait nui aux ventes, du moins sur Nintendo Switch.

01./00. [PS4] The Legend of Heroes: Trails in the Dark # <RPG> (Nihon Falcom) {2021.09.30} (¥7.800) – 50.114 / NEW

02./00. [PS4] FIFA 22 <SPT> (Electronic Arts) {2021.10.01} (¥7.909) – 25.936 / NEW

03./01. [PS4] Lost Judgment <ADV> (Sega) {2021.09.24} (¥8.290) – 20.393 / 132.245 (-82%)

04./00. [PS4] Melty Blood: Type Lumina # <FTG> (Delight Works) {2021.09.30} (¥6.800) – 18.833 / NEW

05./00. [NSW] FIFA 22: Legacy Edition <SPT> (Electronic Arts) {2021.10.01} (¥3.909) – 13.385 / NEW

06./00. [NSW] Melty Blood: Type Lumina # <FTG> (Delight Works) {2021.09.30} (¥6.800) – 11.604 / NEW

07./04. [NSW] WarioWare: Get It Together! <ETC> (Nintendo) {2021.09.10} (¥4.980) – 10.862 / 137.179 (-50%)

08./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.005 / 4.073.252 (-17%)

09./02. [NSW] Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set <RPG> (Bandai Namco Entertainment) {2021.09.22} (¥6.680) – 9.897 / 51.971 (-76%)

10./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 9.611 / 2.214.466 (-26%)

Cette semaine, les ventes de Nintendo Switch sont en légère baisse avec 40 463 consoles vendues, contre 46 297 consoles la semaine dernière. Le manque de sorties importantes et le lancement prochain du modèle Nintendo Switch n’aident pas les ventes, qui ont considérablement ralenti ces dernières semaines.