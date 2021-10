Marvel’s Guardians of the Galaxy publie le clip musical «Zero to Hero»

Paris, le 8 octobre 2021 – Aujourd’hui, Eidos-Montréal a publié un nouveau clip musical tout droit sorti des années 80 pour fêter la sortie officielle de « Zero to Hero », le deuxième single décoiffant du groupe Star-Lord pour Marvel’s Guardians of the Galaxy. Les deux singles du groupe se retrouvent aussi dans la playlist officielle de Marvel’s Guardians of the Galaxy, qui a également été publiée aujourd’hui.

Inspiré des dessins animés des années 80, le clip musical animé fait grimper le facteur de nostalgie et donne au public un avant-goût de la raison pour laquelle Peter Quill a choisi d’adopter le surnom de « Star-Lord » dans l’univers du jeu. Mais ce n’est pas tout ! Eidos-Montréal a aussi publié un enregistrement VHS vintage du groupe Star-Lord jouant leur single sur scène, dans toute leur splendeur chevelue, et l’a combiné avec le clip musical animé pour en faire une incroyable version longue.

En plus des singles de Star-Lord « Zero to Hero » et « Space Riders with No Names », la playlist officielle de Marvel’s Guardians of the Galaxy inclut 30 morceaux sous licence emblématiques d’artistes légendaires comme Mötley Crüe, Bonnie Tyler, Billy Idol, Pat Benetar, Def Leppard, BLONDIE et bien d’autres. Vous pourrez retrouver toutes les chansons de la playlist dans le jeu, avec une option spéciale pour les joueurs qui souhaitent remplacer ces chansons par des morceaux alternatifs adaptés au streaming si besoin.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, ainsi qu’en streaming via GeForce NOW, le 26 octobre 2021. Marvel’s Guardians of the Galaxy : version Cloud pour Nintendo Switch sera également disponible le 26 octobre dans certaines régions.