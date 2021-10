Doctor Who: The Edge of Reality la semaine prochaine sur Nintendo Switch

Rejoignez le Docteur dans sa quête pour sauver l’univers d’un nouvel ennemi inarrêtable.



Doctor Who : The Edge of Reality sera disponible le 14 octobre 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch et PC.

Maniez le tournevis sonique et rejoignez le treizième Docteur (interprété par Jodie Whittaker) dans sa quête pour sauver l’univers, et rencontrez le dixième Docteur en chemin (interprété par David Tennant lors d’une apparition). Vivez une aventure inoubliable à travers l’espace et le temps, affrontez des monstres terrifiants et résolvez un mystère palpitant !

HISTOIRE ORIGINALE DE DOCTOR WHO

Pénétrez dans le Chaosverse, où la réalité elle-même est menacée par une série d’anomalies qui brisent le temps, et faites équipe avec deux formidables Docteurs pour découvrir un mystère plus profond.

UNE NOUVELLE NÉMÉSIS RÉVÉLÉE

Faites face à une nouvelle menace terrifiante et affrontez les monstres classiques de Doctor Who, notamment les Daleks, les Anges pleureurs et les Cybermen.

GAMEPLAY D’AVENTURE PALPITANT

Désormais disponible sur les plateformes non-VR, Doctor Who : The Edge of Reality propose un tout nouveau gameplay, de nouveaux défis et de nouveaux lieux à explorer, avec une histoire réimaginée et étendue qui s’appuie sur le jeu précédent Doctor Who : The Edge of Time.