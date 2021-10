LEGO Marvel Super Heroes disponible aujourd’hui sur Nintendo Switch

Disponible aujourd’hui sur Nintendo Switch !

Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group et Marvel Entertainment ont annoncé aujourd’hui que LEGO® Marvel Super Heroes est désormais disponible sur Nintendo Switch™.

Avec une histoire originale traversant tout l’univers Marvel et remplie d’aventure et de l’humour typique des jeux vidéo LEGO®, les joueurs peuvent incarner leurs super-héros Marvel préférés comme Spider-Man, Iron Man, Wolverine, Thor, Captain America et Hulk qui devront combattre certains des super-vilains Marvel les plus menaçants, dont l’ignoble Docteur Octopus, l’horrible Bouffon Vert, l’impitoyable Crâne Rouge, le vicieux Venom, Loki, le frère de Thor, ainsi que le Dévoreur de mondes, Galactus. Les joueurs débloqueront plus de 100 personnages jouables, dont Mystique, Elektra, le Samouraï d’argent, Malekith, Aldrich Killain ou Super-Skrull. Les joueurs peuvent également choisir parmi une pléthore de super-héros bonus, tels que les héroïques Gardiens de la Galaxie, le Punisher, Captain Britain, Squirrel Girl et Deadpool.

LEGO® Marvel Super Heroes offre aux joueurs la possibilité de montrer leurs super-compétences en utilisant des armes telles que le bouclier de Captain America, le marteau de Thor ou l’arc d’Œil de Faucon à utiliser dans des combats bourrés d’action. Les joueurs découvriront les différentes super-capacités des personnages, telles que l’invocation de pouvoirs magiques du Dr Strange, la réduction à une taille minuscule de l’Homme-fourmi ou de la Guêpe, et plus encore. Les joueurs obtiendront également le pouvoir du contrôle mental avec le Professeur X ou Jean Grey, aiguiseront leurs griffes comme Dents de Sabre, Black Panther ou le Fauve pour creuser le sol et découvrir des objets cachés. Ils parcourront la ville à moto en incarnant Ghost Rider ou d’autres personnages démoniaques pour relever des défis de courses passionnants.

LEGO® Marvel Super Heroes présente certains des lieux les plus légendaires de l’univers Marvel, tels que le siège d’Iron Man à la Tour Stark, le Daily Bugle, le Baxter Building des Quatre Fantastiques et le X-Mansion, la base des X-Men. Les fans peuvent voyager vers des destinations lointaines éblouissantes, notamment Asgard, le foyer de Thor, le château du Dr Fatalis en Latvérie et même l’Astéroïde M de Magnéto pour traquer les malfaiteurs et sauver le monde ! Les joueurs peuvent découvrir davantage l’univers Marvel avec des aventures passionnantes supplémentaires dans le Sanctum Sanctorum du Dr Strange, la dangereuse Fisk Tower du Caïd, le repaire de Laufey à Jotunheim et bien plus encore.