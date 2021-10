Microids annonce la création de Microids Studio Paris

Microids ouvre un deuxième studio dans la capitale française.

Paris – 6 octobre 2021 – Microids est heureux d’annoncer l’ouverture d’un nouveau studio de développement de jeux vidéo, baptisé Microids Studio Paris, en octobre 2021. Alors que Microids annonçait l’ouverture d’un studio à Lyon en juin 2021, la société continue d’étendre ses activités de développement avec ce deuxième studio interne. Microids Studio Paris travaillera sur de nouveaux jeux d’aventure.

Antoine Villette sera à la tête de Microids Studio Paris en tant que Directeur du studio. Personnalité confirmée dans l’industrie vidéo-ludique en France, Antoine Villette s’est illustré avec des productions plébiscitées par les joueurs et la presse à travers le monde, telles que Alone in the Dark: The New Nightmare ou encore Cold Fear. En 2011, il a intégré le Musée Picasso Paris en tant que Directeur du Numérique puis, plus récemment, a contribué au rayonnement du Pass Culture en France en tant que Directeur des Technologies.

« La création de ce studio vient s’ajouter à celui que nous avons lancé en juin dernier, sous la direction de David Chomard. Microids Studio Paris a pour but de développer des jeux d’aventure et nous avons à cœur, chez Microids, de proposer un line-up varié pour l’ensemble des joueurs. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur Antoine Villette (fondateur et président de Darkworks) pour diriger ce studio » déclare Stéphane Longeard , CEO de Microids.