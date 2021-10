Sortie de Pokémon, le film : Les secrets de la jungle et de nouveaux produits du JCC Pokémon

Le 8 octobre 2021 – The Pokémon Company International sort aujourd’hui un nouveau film et de nouveaux produits offrant aux Dresseurs d’autres façons de profiter de Pokémon alors que la marque continue les célébrations de son 25e anniversaire.

Pokémon, le film : Les secrets de la jungle sort sur Netflix

Les Dresseurs du monde entier (en dehors du Japon, de la Chine et de la Corée) peuvent découvrir sur Netflix le nouveau film d’animation de la franchise Pokémon : Pokémon, le film : Les secrets de la jungle. Le film retrace le voyage d’un garçon nommé Koko, élevé par un Zarude solitaire, et ses aventures avec Sacha et Pikachu en explorant les liens entre Pokémon et humains, mais aussi entre parents et enfants.

JCC Pokémon : sortie des Decks Combat-V de Rayquaza-V et Bruyverne-V

Les Dresseurs pourront aussi se procurer les nouveaux Decks Combat-V mettant à l’honneur Rayquaza-V et Bruyverne-V, un moyen facile et amusant d’apprendre à jouer au JCC Pokémon. Chaque Deck Combat-V contient tout ce dont vous avez besoin pour jouer au JCC Pokémon, dont un deck de 60 cartes, des guides pour apprendre à jouer et des accessoires. Le lot Deck Combat-V – Rayquaza vs Bruyverne est également disponible, il contient deux decks prêts à jouer, des accessoires et 8 cartes Dresseur supplémentaires.