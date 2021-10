Votre entraîneur personnel est arrivé avec KNOCKOUT HOME FiTNESS sur Nintendo Switch

Pour célébrer le lancement de Knockout : Home Fitness, et pour donner aux joueurs un aperçu des activités proposées, Marvelous Europe Limited a publié une démo jouable sur le Nintendo eShop. Cette démo jouable comprend un tutoriel, qui guidera les joueurs à travers les mécanismes du jeu, et cinq séances d’entraînement différentes. La démo est limitée à vingt séances d’entraînement par compte Nintendo.

Knockout : Home Fitness est dès maintenant disponible sur Nintendo Switch en version physique auprès des détaillants participants. Une liste peut être trouvée sur le site officiel de Marvelous .

À propos de Knockout Home Fitness :

Donnez un coup de boost à votre entraînement ! Attrapez un Joy-Con dans chaque main et préparez-vous à atteindre d’excellents résultats avec des entraînements d’arts martiaux développés spécifiquement pour la Nintendo Switch. Des exercices conçus par des experts pour une efficacité maximale, basés sur des frappes non seulement de boxe, mais aussi de Muay Thai, de karaté et de kung-fu, le tout pour vous maintenir dans une forme optimale !

Faites de l’exercice d’une façon qui s’adapte à votre style de vie et à votre emploi du temps. Réalisez une séance d’entraînement en deux fois moins de temps grâce à des exercices courts et intenses qui brûlent des calories dans tout le corps. Utilisez des coups de poing, de coudes, de genoux, de pied et bien plus encore pour mettre KO votre inactivité ! Mettez-vous à l’aise avec des étirements guidés facultatifs avant d’atteindre vos objectifs en mode entraînement personnel, ou passez directement au mode fitness 3 minutes pour des exercices rapides et efficaces lorsque vous manquez de temps. Plus de 25 morceaux de musique variés, allant de la musique électronique au rock vous feront vibrer au rythme de vos coups de poing et de pied.

Continuez à vous entraîner et vous pourrez débloquer des exercices et des mouvements supplémentaires pour compléter votre entraînement global du corps. Avec 60 cours créés pour les débutants comme pour les vétérans, vous êtes sûr d’avoir un bon entraînement, où que vous en soyez dans votre parcours de remise en forme !

Caractéristiques principales :

Une véritable remise en forme intégrale à domicile grâce aux arts martiaux ! Mettez-vous en forme à la maison avec des exercices intenses et brûlant des calories, basés sur la boxe, le karaté, le kung-fu et le Muay Thai.

Quatre entraîneurs personnels sont là pour vous ! Un casting coloré d’entraîneurs personnels, amicaux ou stricts selon ce qui vous motive, vous guidera à travers des programmes d’entraînement personnalisés, conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs individuels et vous offrir quelque chose de nouveau chaque jour.

Effectuez des séances d’entraînement quotidiennes intenses en seulement 15 minutes : il existe un mode pour chaque style de vie et chaque calendrier ! Réalisez un programme d’entraînement quotidien adapté à vos besoins en mode Entraînement personnel, ou sélectionnez des entraînements spécifiques de haute intensité en mode Fitness 3 minutes. Quel que soit le mode que vous choisissez, chaque performance est suivie et compte pour vos objectifs dans le tracker intégré au jeu, « Mon rapport ».

Entraînez-vous au rythme de la musique : Motivez-vous à bouger avec plus de 25 pistes musicales diverses, couvrant des genres tels que l’Electro, la Techno, la Trance, le Rock et le Hip Hop. Votre entraînement s’adaptera à la piste choisie pour que vous puissiez boxer en rythme, quels que soient vos goûts musicaux.