Prince of Tennis et Miss Kobayashi annoncé sur Nintendo Switch

Bushiroad prévoit un jeu The New Prince of Tennis pour la Nintendo Switch.

Aucune information supplémentaire, y compris une fenêtre de sortie, n’a été fournie. Bushiroad s’est contenté de lâcher cette brève annonce sur Twitter sans rien partager d’autre sur ce que les fans peuvent attendre du projet.

Prince of Tennis est une série manga de Takeshi Konomi. Entre juillet 1999 et mars 2008, elle a compté 379 chapitres et quarante-deux volumes. Au milieu de cette période, Trans Arts a réalisé un anime de 178 épisodes. Bushiroad semble reprendre ses projets de jeux de manga et d’anime sur Nintendo Switch. Il y a quelques semaines, la société avait dévoilé Dragon Maid de Miss Kobayashi : Sakuretsu !! Chorogon Breath pour la console. Par rapport à The New Prince of Tennis, nous avons plus de détails sur celui-ci car il est connu pour être un jeu de shoot’em up. Le support de l’anglais a également été confirmé. Avec un peu de chance, nous verrons l’anglais (à minima) dans le prochain titre basé sur The New Prince of Tennis.