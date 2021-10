Circuit Superstars de Square Enix Collective arrive sur Nintendo Switch

Pilotez avec vos héros sur le légendaire circuit test de Top Gear et visez le titre du championnat

Paris, le 12 octobre 2021 – SQUARE ENIX® Ltd. et Original Fire Games ont lancé aujourd’hui le jeu de course en vue verticale tant attendu : CIRCUIT SUPERSTARS, une compétition des plus séduisantes, développé par des fans de course pour les fans de course. Il célèbre des générations de courses multidisciplinaires en se focalisant sur les sensations réelles, mais aussi en offrant un plafond de compétences qui vous encouragera à peaufiner vos tours des heures durant. Le jeu est disponible à l’achat sur PC via Steam®, Xbox One, et sera bientôt disponible sur PlayStation®4 et Nintendo Switch™.

Avant sa sortie, CIRCUIT SUPERSTARS a subi un test poussé entre les mains de sommités du monde du sport mécanique et de l’e-sport, parmi lesquelles Romain Grosjean (pilote d’IndyCar et ancien pilote de F1) et Lando Norris (star de la F1), en collaboration avec Quadrant, son équipe d’e-sport. Dans le cadre d’une collaboration entre BBC Studios et Top Gear, ils ont été rejoints par des célébrités du sport mécanique, de l’e-sport et de Youtube, pour découvrir le célèbre Top Gear Test Track version CIRCUIT SUPERSTARS à l’occasion d’un épisode unique de « Star in a Reasonably Fast Car ».

Le jeu est sorti avec un DLC spécial Top Gear, qui offre aux joueurs l’occasion unique de se mesurer à leurs héros sur le légendaire Top Gear Test Track. Ils pourront ainsi profiter d’un « Contre-la-montre » en tenue Stig et peaufiner leurs tours contre : Lando Norris, Romain Grosjean, Jamie Chadwick, Sam Bird, Steve « SuperGT » Brown, Charlie Martin, Jimmy Broadbent, Catie Munnings, Aarava et Conor Daly.

Les pilotes auront accès au garage de leurs rêves, avec 12 véhicules prêts à rouler au choix sur 19 circuits disponibles, dans 13 environnements saisissants. Découvrez une gamme de livrées personnalisables (pilotes et voitures), en plus des casques et des postures de victoire que vous débloquerez au fil de votre progression. Il y a un style de pilotage propre à chacun, avec plusieurs disciplines telles que Rallycross, monoplaces, SuperTrucks, GT et bien plus, sans compter le contenu à venir !

Les débuts seront faciles, mais il vous faudra beaucoup de temps pour apprendre à connaître chaque voiture et chaque trajectoire de course sur les nombreux circuits. En outre, grâce aux options de consommation de carburant, d’usure des pneus et de dégâts de course, une stratégie d’arrêts aux stands adaptée pourrait faire toute la différence entre une course ratée et une victoire éclatante. Franchissez la ligne de départ en imprimant de la gomme sur le bitume et faites hurler les freins dès le premier virage !

Que vous aimiez rouler en solo ou défier des amis, CIRCUIT SUPERSTARS propose de nombreuses options de course, dont :

Multijoueur en ligne – Plongez dans des courses multijoueur en ligne spécialement conçues et affrontez jusqu’à 12 joueurs des quatre coins du globe.

Multijoueur local en écran partagé – Défiez jusqu’à trois amis et des IA talentueuses.

Grand Prix – Imposez-vous dans chacun des tournois en solo pour maîtriser les 12 catégories.

Mode libre – Créez vos propres courses ou tournois.

Phil Elliott, responsable de Square Enix Collective : « CIRCUIT SUPERSTARS est une rencontre fusionnelle entre les sports mécaniques et le gaming, une création unique tant pour les développeurs que pour les joueurs. CIRCUIT SUPERSTARS est unique en ceci qu’il offre à la fois un espace de détente à certains utilisateurs et une compétition acharnée pour les fans de simulation de course. »

Alberto Mastretta, fondateur et directeur artistique chez Original Fire Games : « Le lancement de CIRCUIT SUPERSTARS est une énorme réussite pour notre jeune studio et nous sommes très heureux de le sortir aujourd’hui. Ce projet représente beaucoup… Les sports mécaniques sont pour nous une source de réjouissance sans cesse renouvelée et nous avons tissé des liens avec nos amis et proches sur des circuits réels comme virtuels. Nous voulions à tout prix rendre hommage au sport que nous aimons et proposer ces expériences aux joueurs. »

Carolina Mastretta, fondatrice et responsable studio chez Original Fire Games : « Voir des pilotes comme Lando Norris, Romain Grosjean, Jamie Chadwick et bien d’autres s’emparer de notre jeu est un immense honneur, ça nous pousse à poursuivre ce que nous avons commencé. Nous sommes ravis de tous vous retrouver sur le circuit, de partager ces moments si particuliers et de célébrer ensemble les sports mécaniques ! »

CIRCUIT SUPERSTARS est disponible MAINTENANT sur PC (via Steam®) et Xbox One. Il le sera aussi bientôt sur PlayStation®4 et Nintendo Switch™.