Découvrez l’esthétique unique de Beyond a Steel Sky à travers un Dev Diary !

Quand le monde du jeu vidéo rencontre celui des ‘comics’

Paris – Le 12 octobre 2021 – Le studio Revolution Software et l’éditeur français Microids, ont le plaisir de dévoiler un carnet de développeur pour Beyond a Steel Sky mettant en lumière la vision artistique unique du jeu. Réalisé par Charles Cecil (créateur de la série des Chevaliers de Baphomet), et sublimé par la direction artistique de Dave Gibbons (dessinateur légendaire de Watchmen), Beyond a Steel Sky constitue le successeur spirituel du grand classique Beneath a Steel Sky. Le titre sortira le 30 novembre prochain sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, consoles Xbox One et Nintendo Switch.

Dans ce nouveau carnet de développeur , les co-directeurs artistiques Dave Gibbons et Sucha Singh détaillent les intentions et le processus artistiques derrière Beyond a Steel Sky. « Nous avons opté pour un aspect « bande dessinée », qui nous a semblé parfaitement approprié au jeu » explique Dave Gibbons. Pour parvenir à retranscrire cet effet bande dessinée unique, Revolution Software a conçu un outil de ‘cel-shading’ maison, ToonToy, qui reproduit le style ‘comic book’ dessiné à la main de Dave, le tout en temps réel. Non seulement ce style visuel parvient à retranscrire l’esthétique visée, mais il permet également d’attirer le regard sur des éléments du décors clés, qui sont essentiels pour le gameplay et pour faire avancer l’aventure.

Le style graphique du jeu résulte de la collaboration étroite entre Dave Gibbons et les équipes artistiques de Revolution Software, grâce à un processus itératif efficace permettant à chacun de se nourrir de l’expertise et du savoir-faire de l’autre, tant au niveau technique qu’artistique. « C’est un processus très fluide, centré sur la communication entre les équipes. Je peux faire une vingtaine de dessins et avoir des retours le jour même. » ajoute Dave.

Bien sûr, certains aspects esthétiques de Beyond a Steel Sky trouvent leur inspiration de Beneath a Steel Sky, en intégrant de nombreuses références au premier jeu. « Mais les nouveaux joueurs n’auront pas besoin d’avoir joué à l’original pour profiter pleinement de Beyond. Tous les fans seront satisfaits. » précise Sucha Singh.

***

Caractéristiques du jeu :

Un univers de science-fiction fascinant : Une aventure qui se déroule dans un monde dynamique foisonnant de personnages opiniâtres que vous pouvez influencer. Ajoutez à cela un outil de piratage unique, et plusieurs solutions s’offriront à vous pour résoudre les nombreuses énigmes du jeu.

: Une aventure qui se déroule dans un monde dynamique foisonnant de personnages opiniâtres que vous pouvez influencer. Ajoutez à cela un outil de piratage unique, et plusieurs solutions s’offriront à vous pour résoudre les nombreuses énigmes du jeu. Une intrigue passionnante pleine d’humour : Faites toute la lumière sur des complots ténébreux et tenez en échec un ennemi redoutable. Ce thriller exaltant mêle et entremêle humour, cyberpunk et tragédie, tout en abordant des thèmes contemporains tels que le contrôle social, l’I.A. et la surveillance totale de la population.

: Faites toute la lumière sur des complots ténébreux et tenez en échec un ennemi redoutable. Ce thriller exaltant mêle et entremêle humour, cyberpunk et tragédie, tout en abordant des thèmes contemporains tels que le contrôle social, l’I.A. et la surveillance totale de la population. Une esthétique unique en 3D façon comics : Issu de l’esprit du dessinateur légendaire Dave Gibbons, le monde fourmille de détails fascinants et prend toute sa dimension grâce à un style résolument comics.

: Issu de l’esprit du dessinateur légendaire Dave Gibbons, le monde fourmille de détails fascinants et prend toute sa dimension grâce à un style résolument comics. Des énigmes ingénieuses : Étoffant avec brio une architecture narrative fascinante, des énigmes astucieuses donnent vie à une expérience vidéoludique hors norme.

***

Découvrez les éditions Beyond a Steel Book et Utopia du jeu !

L’édition Beyond a Steel Book contient :

Un Steelbook® exclusif comprenant un extrait de bande dessinée par Dave Gibbons

Le jeu sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, consoles Xbox One ou Nintendo Switch

La Bande Originale du jeu (en format numérique)

Une planche de stickers

L’édition Utopia propose, en plus de l’intégralité du contenu de l’édition Beyond a Steel Book :

Une Boîte Collector unique

Une Lampe Hologramme exclusive

Un Mini Artbook de 50 pages

5 Holo-pancartes

Des médailles interchangeables (porte-clé et collier)

Une planche de stickers

Un pin’s

2 Stickers XXL

***

Et ce n’est pas tout !

Les revendeurs participants offriront des bonus de précommande exclusifs, détaillés ci-dessous :

Un pin’s de Foster inédit

Un Mini Artbook de 50 pages au format numérique

2 bandes dessinées de Dave Gibbons en version digitale

*Bonus disponibles pour les précommandes physiques chez les distributeurs et sur les territoires participants. Vérifiez la disponibilité et les détails auprès des distributeurs.