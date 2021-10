Ori The Collection est maintenant disponible sur Nintendo Switch.

Ori and the Will of the Wisps

Los Angeles, Etats-Unis, Saint-Ouen, France – 12 octobre 2021 : iam8bit, Moon Studios, Skybound Games et Just For Games sont heureux d’annoncer que les deux titres primés Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps, sont désormais disponibles à l’achat en bundle avec la sortie ce jour d’Ori : The Collection sur Nintendo Switch.

Ori : The Collection regroupe Ori and the Blind Forest : Definitive Edition et Ori and the Will of the Wisps sur une seule cartouche pour Nintendo Switch, ainsi que les deux bandes sonores primées et six cartes d’art à collectionner.