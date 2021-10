Une toute nouvelle bande-annonce marque la sortie de Monster Crown

Maintenant disponible sur Nintendo Switch et sur PC

Rotterdam, Pays-Bas – 12 octobre 2021 – SOEDESCO lance le JDR d’élevage de monstres Monster Crown sur Nintendo Switch et sur PC après une année passée en accès anticipé sur Steam®. Au cours de cette année, le jeu a connu plus de 40 mises à jour, dont 10 mises à jour de contenu qui ont ajouté au jeu de nouvelles parties de l’histoire, de nouveaux monstres, de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles régions.

Le fondateur de Studio Aurum, Jason Walsh, ne pourrait pas être plus fier de ce projet, qu’il a porté avec passion au fil des 5 années passées :

« Enfant, j’ai grandi en jouant à des jeux d’élevage de monstres, et l’idée alors de créer le mien propre et de le sortir partout dans le monde était quelque chose dont je n’osais même pas rêver. Mais grâce à nos contributeurs et au soutien de SOEDESCO, ce rêve est devenu réalité. Si vous voulez un jeu d’élevage de monstres au faramineux contenu, ce jeu est fait pour vous. »

Pour fêter la sortie du jeu, SOEDESCO a lancé une toute nouvelle bande-annonce qui souligne ce qu’est vraiment Monster Crown : l’élevage de plus de 200 monstres de base pour créer plus de 1200 espèces, pactiser avec eux pour bénéficier de leur protection, et un fantastique voyage pour sauver l’Île Couronne d’une entité maléfique assoiffée de pouvoir.

Monster Crown sera disponible sur PlayStation®4 et sur Xbox One le 2 novembre.

À propos de Monster Crown

Découvrez la sombre et lugubre histoire de l’Île Couronne tout en créant votre propre héritage de monstres. Avec son passé de dirigeants sadiques et de sauveurs héroïques, l’île est confrontée à une nouvelle menace : une jeune femme malveillante qui recherche le pouvoir. Vous, ainsi que les monstres avec qui vous formerez des pactes, devrez empêcher le retour de la tyrannie. Vos décisions sauveront-elles le monde, ou le mèneront-elles à sa perte ?

Caractéristiques