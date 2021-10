Rumeur: encore des possibles informations sur une Nintendo Switch 2 Pro 4K ?

Oui, Nintendo planifie et développe le possible successeur de la Nintendo Switch. La Nintendo Switch modèle OLED disponible depuis vendredi étant une console Switch haut de gamme, mais sans améliorations hardware, tous les yeux sont tournés vers ce que Nintendo a prévu pour la suite.

NateDrake, un « insidrs » initié « fiable » sur Nintendo, est apparu dans une nouvelle vidéo et a parlé de ce qu’il a entendu de ses sources concernant une console Nintendo Switch plus puissante que Nintendo prévoit de sortir entre les vacances 2022 et début 2023. D’après ce qu’il a entendu, il est peu probable qu’il s’agisse d’une Switch Pro mais d’une nouvelle machine et la 4K sera réalisée sur la console via DLSS. Les kits de développement pour les nouvelles consoles ont apparemment été envoyés aux principaux développeurs à la fin de l’année dernière et les petits développeurs commencent maintenant à recevoir les leurs et on leur dit d’avoir les jeux prêts pour Noël 2022. NateDrake dit que la nouvelle machine n’est pas nativement rétrocompatible en raison d’un matériel différent, mais il a entendu dire que Nintendo prévoit d’essayer de contourner ce problème, mais il n’a pas encore été confirmé si elle jouera les jeux originaux de la Nintendo Switch. Voici quelques détails fournis par SilverX, membre de Reset Era :

Il ne s’agit plus d’une Switch Pro mais d’une Switch 2/Switch 4k d’après ce que l’on a appris, tout dépend de la façon dont le marketing présente le produit.

4k sera réalisé par DLSS

Les grands éditeurs/développeurs ont reçu les kits de développement fin 2020 et les plus petits cette année.

Pour l’instant, il n’y a pas de compatibilité naïve avec la Switch 1, car le matériel est différent et il n’y a pas de TX1, mais il y a des moyens de contourner le problème, tout dépend de ce que Nintendo va faire.

Les développeurs travaillent sur des exclusivités, quelques portages PS/Xbox.

Les développeurs visent à ce que leurs jeux soient « terminés » d’ici fin 2022, mais un jeu étant terminé ne signifie pas nécessairement que c’est quand il sort pour diverses raisons.

On dit qu’elle sortira entre les vacances 2022 et le début de 2023, dans ces 6 mois (les contraintes d’approvisionnement font qu’il est difficile de savoir exactement quand c’est possible, ce qui signifie qu’il pourrait manquer la saison des vacances).

