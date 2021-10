Crysis Remastered Trilogy est désormais disponible sur Nintendo Switch

Lancement aujourd’hui d’une collection tout-en-un de trois jeux Crysis emblématiques, remastérisés pour être parfaitement compatibles avec les plateformes de jeu actuelles.

Francfort (Allemagne), 15 octobre 2021 – Crytek a le plaisir d’annoncer le lancement de Crysis Remastered Trilogy, qui comprend les remasters solo de Crysis, Crysis 2 et Crysis 3. Chaque jeu légendaire de cette collection tout-en-un a été optimisé et amélioré pour jouer plus rapidement et mieux que jamais. Après le lancement de Crysis Remastered l’année dernière, les joueurs peuvent également acheter Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered individuellement.

Découvrez la bande-annonce de Crysis Remastered Trilogy ci-dessous :

Détails du lancement de Crysis Remastered Trilogy

Crysis Remastered Trilogy est disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5 depuis le PlayStation Store, sur Xbox One et Xbox Series X|S depuis le Microsoft Store, sur Nintendo Switch depuis le Nintendo eShop et sur PC depuis l’Epic Games Store, au prix de 49,99€.

Les joueurs peuvent aussi acheter le jeu en version physique de Crysis Remastered Trilogy sur les plateformes Xbox et PlayStation, incluant une carte artistique exclusive.

Détails du lancement de Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered

Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered sont également disponibles en vente individuelle sur l’Epic Games Store, le PlayStation Store, le Microsoft Store et le Nintendo eShop au prix de 29,99€ chacun.

Une sortie physique des deux jeux sur Nintendo Switch sera disponible prochainement.

Crysis Remastered Trilogy reprend le célèbre gameplay rempli d’actions et de combats passionnants dans des niveaux bac à sable mis à jour avec un éclairage optimisé. Aussi, des personnages, des armes et des environnements sont visuellement améliorés, avec des textures haute définition pour des images cristallines. Les remasters sont optimisés pour les PC et les consoles de nouvelle génération, permettant un gain de performance considérable. Les jeux originaux sont jouables en moyenne à une résolution de 720p et jusqu’à 30 FPS alors que les remasters pour PC, Xbox Series X et PlayStation 5 offrent une résolution comprise entre 1080p et 4K et jusqu’à 60 FPS pour un rendu de jeu beau et net.

Crysis Remastered Trilogy comprend :

Crysis Remastered :

Une simple mission de sauvetage se transforme en une guerre totale alors que des envahisseurs extraterrestres déferlent sur les îles Lingshan. Dans la peau du super-soldat Nomad, vous êtes armé d’une puissante nanocombinaison dotée de capacités de vitesse, de force, d’armure et de camouflage. Utilisez un vaste arsenal d’armes modulaires et adaptez vos tactiques et votre équipement pour dominer vos ennemis dans un monde immense en bac à sable.

Crysis 2 Remastered :

Les extraterrestres sont revenus dans un monde ravagé par des catastrophes climatiques. Alors que les envahisseurs dévastent New York et lancent un assaut qui menace l’anéantissement total de l’humanité, vous êtes le seul à disposer de la technologie nécessaire pour mener le combat. Équipé de la nanocombinaison 2.0 améliorée, personnalisez votre combinaison et vos armes en temps réel et débloquez de puissantes capacités dans la bataille pour la survie de l’humanité.

Crysis 3 Remastered :

La ville de New York a été transformée en une forêt tropicale urbaine abritée par un nanodôme géant. Combattez dans sept districts distincts contre des forces humaines et extraterrestres, en utilisant la technologie supérieure de la nanocombinaison pour déployer la force brute, ou en optant pour la furtivité pour atteindre vos objectifs. Équipé d’un arc de prédateur mortel, il n’y a pas de mauvaise façon de sauver le monde.