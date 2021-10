Pokémon 25 : l’album SORT AUJOURD’HUI

Des artistes du monde entier fêtent les 25 ans de Pokémon dans une compilation qui met également à l’honneur Katy Perry, Post Malone, Jax Jones, Louane, Vince Staples, Mabel et d’autres

Des artistes du monde entier fêtent ensemble les 25 ans de Pokémon avec des chansons s’inspirant de la franchise mondiale et enregistrées exclusivement pour Pokémon 25 : l’album. Cette compilation proposée par Capitol Records est sortie aujourd’hui en version numérique et sur CD, et s’intègre dans une campagne musicale de grande ampleur menée par The Pokémon Company International en partenariat avec Universal Music Group. Obtenez Pokémon 25 : l’album ICI. Découvrez la bande annonce de l’album ci-dessous :

La vidéo officielle du titre de J Balvin, « Ten Cuidado » est sortie aujourd’hui. Le chanteur colombien aux multiples récompenses est filmé à New York dans un clip en compagnie de ses Pokémon favoris : Pikachu, Kapoera, Kaiminus, Ramboum et Dracaufeu. Colin Tilley (Halsey, Kendrick Lamar, Cardi B) a réalisé la vidéo officielle « Rojo » de J Balvin primée aux MTV VMA.

« J’ai toujours voulu être Sacha Ketchum et grâce à cette collaboration avec Pokémon, j’ai réalisé mon rêve d’enfant » nous a dit J Balvin. « Cette passion pour Pokémon a inspiré “Ten Cuidado”, ma contribution à P25 : la musique, ainsi que la vidéo dans laquelle j’interprète le rôle d’un Dresseur Pokémon à New York. Je suis tellement impatient d’exprimer mon amour pour Pokémon et de partager cette chanson avec mes fans du monde entier. Je n’arrive toujours pas à croire que je fais partie de ce projet. »

« La sortie de Pokémon 25 : l’album marque le point culminant d’une année de célébrations de Pokémon en musique avec la contribution d’incroyables artistes », nous a confié Colin Palmer, vice-président du marketing de The Pokémon Company International. « De Katy Perry et Post Malone jusqu’à la sortie aujourd’hui de la contribution de J Balvin à l’album, les artistes ont tous apporté une perspective unique à cette collection. Nous espérons que les fans de musique éprouveront autant de joie que Pokémon en a apporté ces 25 dernières années ».

L’artiste/producteur, Yaffle, basé à Tokyo a réalisé le nouveau morceau « Reconnect » (feat. Daichi Yamamoto et AAAMYYY) pour P25 : la musique. La chanteuse française Louane, les artistes britanniques Mabel et Jax Jones, ainsi que Sinead Harnett témoignent de l’attrait universel de Pokémon. Post Malone offre « Only Wanna Be With You » (version Pokémon 25), une reprise du tube de Hootie and the Blowfish, et Katy Perry tient la vedette avec « Electric ». Vince Staples, Cyn, Lil Yachty et Tierra Whack ont également participé aux célébrations. Voir la liste des titres ci-dessous.

Le réalisateur Eric Maldin (U2, 30 Seconds To Mars) embarque Vince Staples, Mabel et Cyn sur une route surréaliste de souvenirs en explorant leurs débuts avec Pokémon, ainsi que la création de leurs chansons originales pour P25 : la musique, dans la nouvelle série en vidéo « Evolution of a Song ». La vidéo présente également ZHU dans le studio, en train de discuter l’évolution de ses remixes « Got ‘Em » de Staples et « Wonderful » de Cyn, disponibles en édition numérique aux côtés de son remix de « Take It Home » de Mabel. Découvrez « Evolution of a Song » sur https://pokemon25.lnk.to/eoasplaylistPR.

La boutique virtuelle P25 : la musique, première expérience interactive d’achat en ligne par UMG, qui réunit plusieurs artistes, a débuté aujourd’hui avec les nouvelles créations de J Balvin, Katy Perry et ZHU. Découvrez la boutique « pop-up » animée et virtuelle ICI. Une édition spéciale sur vinyle de couleur de Pokémon 25 : l’album sortira en février 2022 en célébration de la Journée Pokémon. Les précommandes sont disponibles dès maintenant sur https://pokemon25.lnk.to/thealbumPR

Pour rester informés des actualités de P25 : la musique et des célébrations de la franchise, les fans peuvent se rendre sur le site Web du 25e anniversaire Pokémon : Pokemon.fr/25.

