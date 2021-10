La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Just Dance 2022, NASCAR, Skul, etc)

Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Bloodshore – 10.5GB

NASCAR Heat Ultimate Edition+ – 7.0GB

Just Dance 2022 – 6.6GB

Dollhouse – 2.7GB

Skul: The Hero Slayer – 2.3GB

One Last Memory – 2.1GB

Lone McLonegan : A Western Adventure – 1.7GB

Ekstase – 1.3GB

Endocrisis – 1.2GB

Brain Meltdown – Into Despair – 1.2GB

L.O.L. Surprise! Movie Night – 1.2GB

Pro Flight Simulator – 804MB

Minigolf Adventure – 775MB

JARS – 772MB

Demon Hunter: Riddles of Light – 743MB

Horror & Adventure Pinball – 643MB

VirtuaVerse – 625MB

Yumeiri – 549MB

City Stunt Driver – 440MB

SEDOMAIRI – 389MB

Regency Solitaire – 248MB

Reminiscence in the Night – 245MB

Spectacular Sparky – 218MB

Cards of the Dead – 122MB

Zumba Aqua – 72MB

Crazy Gravity – 46MB