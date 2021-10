NIS America annonce : Crystar sur Nintendo Switch

NIS America annonce aujourd’hui Crystar, un action RPG développé par FURYU CORPORATION qui sortira sur Nintendo Switch™ au printemps 2022 .

À propos du jeu :

Rei et Mirai, deux sœurs, se retrouvent soudainement aspirées dans le Purgatoire, où des monstres venus d’autres mondes rôdent. C’est dans cette étrange dimension que Rei découvre un pouvoir caché qui lui permet de se battre. Cependant, elle perd le contrôle, ce qui la conduit à tuer sa sœur accidentellement.

« J’ai peur… Peux-tu me tenir la main ? Comme avant… s’il-te-plaît »

En plein désarroi et désespérée, Rei est approchée par des démons qui lui proposent un sinistre contrat : servir en tant que « Executor » et débarrasser le Purgatoire des monstres corrompus qui l’infestent. En échange, ils lui garantissent un moyen de ramener sa sœur à la vie. Incarnez Rei, faites équipe avec d’autres « Executors » et découvrez la vérité sur les âmes fragmentées du Purgatoire. Affrontez de nombreux monstres mais aussi vos démons intérieurs dans une lutte désespérée pour tenter de ramener votre sœur à la vie et ainsi rentrer chez vous.

Crystar vous plonge dans un monde sombre où résident les âmes perdues et où vos larmes vous confèrent des pouvoirs. Alternez entre une multitude de personnages uniques et utilisez leur force pour affronter les horribles hordes de spectres et de revenants. Augmentez votre « Tear Gauge » en combat pour l’utiliser et invoquer de puissants Gardiens qui combattront à vos côtés. Lorsque les tourments des ennemis vaincus menacent de vous submerger de désespoir, larmes et chagrins vous permettront d’atteindre la catharsis, améliorant ainsi vos attaques et votre armure.

« Je suis ton Gardien, Heraclitus : le miroir qui reflète ton cœur. Je te conférerai ma bénédiction et deviendrai ainsi ton épée, afin de vaincre tes ennemis »

Crystar propose quatre personnages principaux, dont chacune de leur histoire est intimement mêlée à l’intrigue :

Rei , le personnage principal du jeu, qui souhaite ramener à la vie sa sœur qu’elle a tuée.

Kokoro , une femme assoiffée de vengeance à cause de la perte de son compagnon et de son enfant.

Sen , une jeune fille qui combat dans le Purgatoire dans l'optique de poursuivre la justice en laquelle elle croît.

, une jeune fille qui combat dans le Purgatoire dans l’optique de poursuivre la justice en laquelle elle croît. Nanana, une humanoïde Revenante au centre du mystère qui entoure nos héroïnes. Elle est obsédée par Rei.

Caractéristiques principales :

La renaissance de Rei : Découvrez pour la première fois sur Nintendo Switch la version définitive de Crystar, incluant l’intégralité des contenus supplémentaires du jeu !

Découvrez pour la première fois sur Nintendo Switch la version définitive de incluant l’intégralité des contenus supplémentaires du jeu ! Le Purgatoire vous attend : Alternez entre le monde réel et la dimension des âmes perdues dans votre quête pour ressusciter votre défunte sœur. Rencontrez les démons citoyens du Purgatoire et utilisez leurs pouvoirs pour combattre les hordes de Spectres et de Revenants.

Alternez entre le monde réel et la dimension des âmes perdues dans votre quête pour ressusciter votre défunte sœur. Rencontrez les démons citoyens du Purgatoire et utilisez leurs pouvoirs pour combattre les hordes de Spectres et de Revenants. Des larmes viennent la victoire : Purgez les ennemis pour accumuler des « Torments », purifiez-les afin d’obtenir des « Sentiments » à utiliser durant vos batailles et remplissez la « Tear Gauge » en combat pour invoquer de puissants Gardiens.

Informations :