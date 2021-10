Rumeur: la prochaine génération Pokémon pour 2022 ? Un DLC pour Légendes Pokémon : Arceus ?

Une rumeur Pokémon, ça fait longtemps.

Si la fin de l’année sera rythmé avec les remakes de Diamant et Perle ( Pokémon de 4eme génération) et l’attente de Légendes Pokémon : Arceus (nouveau jeu mais qui ne proposera pas de nouvelle génération), sortant le 28 janvier 2022, selon un leaker Pokémon bien connu dénommé @CentroLeaks, la fin d’année 2022 sera très intéressante aussi du coté de la bande à Pikachu. D’après les infos dudit insiders, toujours à prendre les informations avec de grosses pincettes, la prochaine génération de Pokémon (la 9eme), arrivera avec son jeu sur Nintendo Switch fin 2022 (mi novembre, comme souvent). Le timing de developpement semble assez court, si on se base sur la sortie de Légendes Pokémon : Arceus en début d’année, il se peut aussi que le je soit prêt depuis quelques temps. De plus, @CentroLeaks a annoncé des DLC pour Légendes Pokémon Arceus il y a peu, avant de se rétracter.

Concernant la réputation de @CentroLeaks, on émettra quand même quelques réserves. Le compte ayant touché vrai quelques fois, mais aussi étant réputé pour plagier des compte chinois ou 4chan.

– Gen 9 is well in development and targeting a 2022 release as of a couple months ago, but don’t know if plans have changed.

— Centro LEAKS (@CentroLeaks) October 15, 2021