Pokémon GO Safari Zone Liverpool : retour sur le succès de cet événement !

Plus de 20 000 Dresseurs ont participé à l’événement Pokémon GO Safari Zone dans la ville de Liverpool le week-end dernier, le premier grand événement Pokémon GO dans le monde réel depuis fin 2019 ! Entre les Dresseurs qui se sont présentés en personne à Sefton Park et ceux qui ont profité de l’événement à distance, les participants ont parcouru 372 000 km et attrapé 5,93 millions de Pokémon. Bravo !

Au Sefton Park, les Dresseurs ont pu profiter du magnifique paysage de Liverpool et de son superbe bord de mer, la toile de fond parfaite pour l’événement Safari Zone sur le thème de la mer et de l’eau. Ils ont également pu rencontrer des Pokémon tels que Loupio, Relicanth et bien d’autres encore.

Nous avons parcouru un long chemin depuis l’annonce initiale de Safari Zone Liverpool en 2020, et nous vous sommes reconnaissants à tous pour votre patience et votre compréhension dans ce contexte. Merci d’avoir participé, que ce soit en personne ou à distance. Nos événements sont spéciaux parce que vous les rendez spéciaux !

Pour la première fois lors d’un événement Safari Zone, un énorme Ronflex gonflable s’est joint aux festivités, offrant aux participants une occasion de se souvenir de l’événement. Les mascottes Pikachu et Evoli sont également revenues pour rencontrer et saluer leurs amis et leurs fans ! Les participants ont également pu acheter un T-shirt exclusif Safari Zone, accompagné d’un avatar correspondant en jeu. De plus, certains dresseurs chanceux ont pu mettre la main sur la carte à collectionner du Professeur Willow !