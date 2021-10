Dice Legacy fête la sortie de sa mise à jour gratuite « Memories » avec un accolades trailer

Aujourd’hui, DESTINYbit et Ravenscourt célèbrent la sortie sur PC de la mise à jour gratuite « Memories » de leur jeu de survie et de construction de ville Dice Legacy. La mise à jour sera quant à elle disponible sur Nintendo Switch un peu plus tard.

Cette mise à jour apporte son lot de nouveau contenu, ainsi que des fonctionnalités et des corrections suite aux demandes de la communauté telles que l’« Active Pause », des options d’accessibilités et des raccourcis de clavier pour faciliter le gameplay. De plus, « Memories », un tout nouveau système de modification qui se débloque après avoir terminé le jeu, offre une rejouabilité grâce à de nombreux ajouts.

A propos de Dice Legacy :

Dice Legacy est un rogue-like mêlant survie et construction de ville, dans lequel le joueur utilise des dés pour créer une ville médiévale dans un monde circulaire fascinant, dans le but de bâtir sa propre société.

En lançant un dé à six faces, il peut exécuter des actions telles que planter et collecter ses récoltes, établir des chaînes d’approvisionnement, ou bien encore combattre. Dans Dice Legacy, le dé représente la main d’œuvre. En tant que dirigeant, constructeur, conquérant et commerçant, le joueur doit alimenter et prendre soin de ses dés, mais également explorer, réunir des ressources, construire des villes et vaincre ses ennemis, alors qu’une mystérieuse menace se profile à l’horizon.

Les joueurs réaliseront bientôt que la chance n’est rien sans une bonne stratégie.