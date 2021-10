Les évènements majeurs de Play! Pokémon reprennent en 2022

Les lieux et dates des Championnats Internationaux Pokémon 2022 en Europe et en Amérique du Nord sont annoncés, ainsi que les Championnats Régionaux de la saison 2022.

Londres, Royaume-Uni, le 20 octobre 2021. The Pokémon Company International a annoncé aujourd’hui que les très attendus Championnats Régionaux et Internationaux de Play! Pokémon reprendront en Europe et en Amérique du Nord, les premiers évènements devant débuter en mars 2022.La saison Play! Pokémon 2022, qui mènera aux Championnats du Monde Pokémon 2022 prévus à Londres en août 2022, comprendra quatre produits Pokémon : le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, les Jeux Vidéo Pokémon, Pokkén Tournament DX, et pour la première fois, Pokémon GO (en partenariat avec Niantic).Les évènements des Championnats Internationaux Pokémon en Europe et en Amérique du Nord offriront des gains élevés en Championship Points et des centaines de milliers de dollars (USD) en récompenses, répartis entre les compétitions du JCC Pokémon, du jeu vidéo et de Pokkén Tournament DX, ainsi que des qualificatifs Pokémon GO pour les Championnats du Monde Pokémon 2022. Dates et lieux des évènements :

Championnats Internationaux d’Europe Pokémon 2022

Du 22 au 24 avril 2022 : Messe Frankfurt, Frankfurt am Main, Allemagne

Championnats Internationaux d’Amérique du Nord Pokémon 2022

Du 24 au 26 juin 2022 : Greater Columbus Convention Center, Columbus, Ohio, États-Unis

Les Championnats Régionaux et les évènements spéciaux de Play! Pokémon reprendront également en Europe et en Amérique du Nord en 2022, aux dates et lieux suivants:

Europe

Les 26 et 27 mars 2022 : Liverpool, Royaume-Uni*

Les 7 et 8 mai 2022 : Bilbao, Espagne (évènement spécial)

Les 4 et 5 juin 2022 : Milan, Italie (évènement spécial)

Amérique du Nord

Du 18 au 20 mars 2022 : Salt Lake City, Utah, États-Unis

Du 25 au 27 mars 2022 : Orlando, Floride, États-Unis*

Du 6 au 8 mai 2022 : Indianapolis, Indiana, États-Unis

Du 20 au 22 mai 2022 : Secaucus, New Jersey, États-Unis

Du 27 au 29 mai 2022 : Vancouver, Colombie-Britannique, Canada*

Du 17 au 19 juin 2022 : Milwaukee, Wisconsin, États-Unis*D’autres Championnats Régionaux et évènements spéciaux seront éventuellement annoncés ultérieurement.

Les tournois Pokémon GO seront ouverts aux catégories senior et master et suivront le format de la Ligue Super. Les joueurs les mieux classés dans les compétitions Pokémon GO recevront des prix en numéraire, et les meilleurs joueurs seront invités à participer aux Championnats du Monde Pokémon 2022 à Londres en août 2022.

Vous trouverez ici plus d’informations sur les compétitions Pokémon GO.

La santé et la sécurité des participants aux compétitions restent l’aspect le plus important de la reprise des évènements Play! Pokémon en personne. Nous surveillons continuellement l’évolution de la situation, et le calendrier des prochains évènements Play! Pokémon en personne dépendra des recommandations et des directives de santé publique des organismes gouvernementaux appropriés. Une fois que les évènements en personne auront repris, tous les concurrents, prestataires, membres du personnel et spectateurs devront se conformer aux règles liées à la COVID-19 de The Pokémon Company International afin de garantir la santé et la sécurité de tous. Vous trouverez plus d’informations sur ces règles ici.

Des informations sur la reprise des évènements majeurs Play! Pokémon et des qualificatifs Pokémon GO en Amérique latine et en Océanie seront bientôt communiquées.