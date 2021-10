De nouveaux personnages rejoignent le casting d’Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream !

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream

Apprenez à manier l’alchimie comme personne dans le monde onirique de Erde Wiege.

Aujourd’hui, KOEI TECMO Europe et le studio GUST sont très heureux de dévoiler les derniers détails concernant Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, dont deux nouveaux personnages. Ce nouvel épisode de la série des Atelier est prévu pour le 25 février 2022 sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et PC via Steam®.

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream suit Sophie Neuenmuller, peu après son aventure de 2016 Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book. La surprenante Sophie se retrouve dans le monde onirique de Erde Wiege, où elle est sauvée par une inconnue. Cette dernière s’appelle Alette Claretie. Elle rêve de découvrir un jour un trésor qui ne peut être trouvé qu’à Erde Wiege. Elle revend des objets qu’elle trouve aux quatre coins de la ville, mais elle est aussi connue pour être intrépide et sauvage. Alette aide Sophie à explorer ce nouveau monde, et se mettent en quête de retrouver l’amie de Sophie, Plachta, qui est portée disparue.

Elles démarrent leur aventure aux pieds de l’arbre à Rêves, où Sophie a été retrouvée inconsciente. Le mystérieux végétal ressemble comme deux gouttes d’eau à l’arbre que Sophie et Plachta ont exploré avant d’atterrir à Erde Wiege. Plachta est cependant introuvable. Lorsque Sophie et Alette retournent à Roytale, le seul village de Erde Wiege, elles sont approchées par un homme nommé Olias Enders, qui se qualifie lui-même comme le garde du corps le plus fort du monde. Olias affirme connaitre une fille prénommée Plachta et offre ses services afin de les mener jusqu’à elle, dans l’atelier qui se trouve aux portes de la ville. Mais lorsque le trio arrive nez à nez avec Plachta, Sophie affirme ne pas la connaitre. Qui est alors cette nouvelle Plachta et quelle est sa connexion avec la meilleure amie de Sophie ? Sophie, Alette et Olias sont bien décidés à le découvrir.

Tout au long de l’aventure, les personnages devront utiliser leurs capacités alchimiques afin d’avancer. Vous bénéficierez de nouveaux tableaux synthétiseurs déjà présents dans la sous-série des Mysterious. Dans Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, de nouveaux objets sont créés selon le composant alchimique placé dans le tableau. Les composants alchimiques sont associés à un élément de feu, de glace, d’électricité, de vent, ou de lumière. En sélectionnant les bons matériaux qui coïncident avec certains types d’objets, vous bénéficierez de différents effets. Avec les composants alchimiques, les tableaux qui s’illuminent deviennent des composants de liaison. Lorsque des tableaux de liaison du même élément sont adjacents, ils forment un lien. Plus le nombre de liens est grand et plus vous obtiendrez de meilleurs effets. Dans le but de créer des objets puissants, il est primordial de bien choisir où placer ses composants.

Tandis que le jeu avance, catalyseurs et tableaux spéciaux seront disponibles. L’utilisation des catalyseurs vous permettra d’accéder à des effets spéciaux tels que la possibilité d’augmenter la taille des panneaux synthétiseurs.

De plus, Sophie et Plachta seront capables de débloquer une capacité spéciale d’assistance. Lorsque la synthèse de Plachta est débloquée, soit Sophie, soit Plachta peut être sélectionnée pour lui venir en aide. Il y a plusieurs recettes qui sont réservées exclusivement à Sophie, et d’autres uniquement à Plachta. Quelques-unes d’entre elles comprennent d’importants objets qui vous seront obligatoires pour avancer dans le jeu. Pour se faire, il vous faudra augmenter votre niveau en tant qu’alchimiste.