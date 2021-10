izneo dévoile les 3 gagnants de son concours de création webtoon

La plateforme française de bandes dessinées numériques a lancé pour la première fois un concours de création de webtoon en juin dernier, les gagnants seront publiés en exclusivité sur izneo.

Après la sortie d’izneo webtoon unlimited, le premier abonnement webtoon en France, la plateforme de bandes dessinées numériques, izneo a continué de se positionner comme acteur majeur du webtoon, en lançant en juin dernier son premier concours de création de webtoon.

Ce concours a permis à izneo de découvrir de nouveaux talents et donnera aux auteurs récompensés l’opportunité de publier leur webtoon sur la plateforme spécialiste de la BD, du manga et du webtoon, aux côtés de séries prestigieuses comme One Piece, Tokyo Revengers, Dorahee, Mensonges & Fiançailles ou bien encore Demon Slayer.

Le jury du concours, constitué de l’équipe éditoriale d’izneo, de Super Lecteurs izneo et d’influenceurs indépendants, est fier d’annoncer les gagnants de ce concours de création en partenariat avec XP-Pen, marque de tablettes graphiques :

1er Prix : L’artiste Zephylith remporte 3000€ + un contrat d’édition en exclusivité chez izneo + une traduction en anglais de son webtoon par izneo + une tablette XP-Pen Artist 22 – 2e génération, pour son webtoon Ghoul School.

Depuis des centaines d’années les humains ont appris à cohabiter en paix avec les monstres, renommés Ghoules. Cependant certains monstres, majoritairement des démons, ont refusé ce pacte de paix. C’est pourquoi Helsingram, une université d’élite qu’on peut qualifier d’école d’exorcistes, forme des Ghoules à protéger les humains. Sam est une élève d’Helsingram, mais contrairement à ses camarades, elle est la seule étudiante d’origine démoniaque, ce qui va lui attirer bien des problèmes…



2ème Prix : Le collectif d’artistes Team Tailtiu décroche 1500€ + un contrat d’édition en exclusivité chez izneo + une tablette XP-Pen 15.6 Pro, pour Mésalliance.

Lorsque la sérieuse et réservée Leythia, étudiante et apprentie exorciste, rencontre Kélenle, le plus dépravé et excentrique des diables, c’est toute une épopée riche en émotion qui se profile malgré la sombre menace d’un passé douloureux et d’un avenir terriblement dangereux… Laissez-vous entrainer dans les tribulations d’une aventure romantique teintée d’humour, de magie et de tendresse, prélude à une improbable et audacieuse mésalliance !

3ème Prix : L’artiste Anthony Cecotti se voit remettre 500€ + un contrat d’édition en exclusivité chez izneo + une tablette XP-Pen Deco Pro medium, pour le webtoon Génome.

L’Humain domine le monde depuis des millions d’années. Même si nous connaissons notre histoire, nous découvrons seulement l’origine de notre ADN. L’homme est-il encore l’espèce la plus forte ? Avec tous ces dérèglements climatiques, ne verrons-nous pas d’anciennes et de nouvelles espèces chercher à détrôner l’être avare et égoïste ? Le siècle des nouveaux génomes commence… Tristan est certainement le nouveau génome humain.

Izneo a reçu de nombreuses candidatures de grande qualité graphique. Le jury félicite l’ensemble de ces artistes pour le temps consacré et l’étendue de leur talent. Les candidats ont été départagés selon les critères suivants :

– Originalité et créativité du scénario

– Qualité du dessin et des couleurs

– Construction et mise en scène de l’histoire

– Respect des contraintes techniques et livrables

– Capacité à intéresser un large public

Ce sont finalement deux webtoons fantastiques empreints de romance et un webtoon de science-fiction qui viennent donc compléter le catalogue izneo déjà riche d’une centaine de séries webtoons.

Ils vont maintenant être édités par izneo et seront à retrouver dès 2022 sur la plateforme izneo.