Life is Strange : True Colors pour début décembre sur Nintendo Switch

Disponible depuis plus d’un mois sur PC et consoles, les propriétaires de Nintendo Switch se sont demandés quand ils allaient enfin pouvoir mettre la main sur le jeu d’aventure narratif.

Heureusement, il semble que nous n’ayons plus beaucoup à attendre, car le développeur Deck Nine Games et l’éditeur Square Enix ont annoncé que la version Nintendo Switch de Life is Strange : True Colors sera disponible en version numérique sur l’eShop à partir de début décembre. Il n’y a toujours pas de précision sur la date de sortie de la version physique, mais on espère que ce sera un peu plus tard. Au cas où vous l’auriez manqué, la sortie de Life is Strange Remastered Collection a été retardée sur toutes les plateformes jusqu’au début de 2022.

An update for #NintendoSwitch players! We're happy to announce that the digital edition of #LifeisStrange #TrueColors will release in early December. Keep your eyes peeled for the exact release date in the coming weeks – we'll announce it when we open the digital pre-orders. pic.twitter.com/fRd1mR00g7 — Life is Strange (@LifeIsStrange) October 20, 2021

Les joueurs incarnent Alex Chen, une jeune femme entamant sa vie d’adulte à Haven Springs, une petite ville de montagne dotée d’une communauté soudée à laquelle elle s’intègre rapidement. Après de longues années de séparation, Alex y retrouve son frère Gabe, qui s’y était rendu à la recherche de leur père disparu. C’est dans ce décor qu’Alex essaie d’accepter la « malédiction » dont elle a souffert toute sa vie : le pouvoir psychique d’empathie, une capacité surnaturelle qui lui permet de ressentir, d’absorber et d’agir sur les émotions intenses d’autrui qu’elle perçoit sous la forme d’auras colorées.

Lorsque son frère meurt lors d’un « accident » suspect, Alex doit accepter son pouvoir instable pour découvrir les secrets de Haven Springs. L’aventure, le pouvoir et l’avenir d’Alex reposent entièrement entre les mains des joueurs.

Ce thriller surnaturel prend vie grâce à la capture intégrale de mouvements et d’expressions ainsi qu’au doublage d’Alex Chen par la talentueuse Erika Mori, à une bande originale signée Angus & Julia Stone, à des musiques originales de mxmtoon et Novo Amor, et à des musiques sous licence de Gabrielle Aplin, Phoebe Bridgers, Fenne Lily et bien d’autres artistes.

LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS est maintenant disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Steam, PC Windows Store, GeForce NOW et Google Stadia. Il sera également disponible sur Nintendo Switch plus tard dans l’année.