Nacon met le jeu de plateau à l’honneur avec Roguebook et Blood Bowl 3

Lesquin, le 21 octobre 2021 – A l’occasion du Steam Digital Tabletop Fest 21, qui se tiendra du 21 au 25 octobre, NACON abat ses cartes et proposera des livestreams exclusif pour Roguebook et Blood Bowl 3.

Pour Blood Bow 3, un livestream aura lieu le vendredi 22 octobre à 15h en présence de 2 membres du studio Cyanide : Gautier Bresard, chef de projet et Victor Wathier, Lead QA. Ils reviendront sur la genèse de Blood Bowl 3 et feront un bilan de la bêta précédente et des améliorations apportées suite aux retours des fans.

L’équipe d’Abrakam Entertainment abordera lors de son livestream les dernières mises à jour de son roguelike deckbuilder Roguebook ainsi que les prochaines étapes pour le jeu. Ce sera aussi l’occasion de revenir sur le résultat du concours de design de cartes, dont le gagnant fraîchement désigné s’est vu attribuer une carte légendaire de Magic: The GatheringTM d’une valeur de 20 000 dollars : la Black Lotus. Le livestream se tiendra dans la nuit du 25 au 26 octobre à 1h du matin.

—

Plus drôle, sanglant et spectaculaire que jamais, Blood Bowl 3 est un jeu qui ravira autant les fans de l’univers que les joueurs de jeux tactiques. A son lancement final, le jeu proposera 12 équipes possédant chacune leur terrain et leurs cheerleaders, des modes Campagne et Multijoueur et un niveau de personnalisation encore jamais vu dans un jeu vidéo Blood Bowl.

Développé par Abrakam Entertainment et co-designé par Richard Garfield, le créateur de Magic: The GatheringTM, Roguebook est un roguelike deckbuilder prenant place dans le monde féérique de Faeria. Le jeu invite les joueurs à constituer une équipe de 2 héros parmi les 4 disponibles et à affronter dans des combats tactiques au tour par tour les légendes du Roguebook, un livre maudit dont l’existence menace tous les êtres vivants.

—

Roguebook est maintenant disponible sur Steam.

Le jeu arrivera plus tard sur PlayStation ® 4, PlayStation ® 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo SwitchTM

Blood Bowl 3 arrivera prochainement en accès anticipé sur PC, et plus tard dans sa version définitive sur PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, et Nintendo SwitchTM.