Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition arrive le 11 novembre sur Nintendo Switch

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition

Sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et le Rockstar Games Launcher.

Trois villes emblématiques, trois histoires exceptionnelles, une seule édition. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition regroupe Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas, les trois jeux qui ont défini le genre, tous améliorés pour la nouvelle génération sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC via le Rockstar Games Launcher.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sera disponible en version numérique à partir du 11 novembre sur le PlayStation Store, le Microsoft Store pour Xbox, le Nintendo eShop et le Rockstar Games Launcher, ainsi qu’en version physique pour Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, et PlayStation 4 à partir du 7 décembre.

Redécouvrez les jeux par lesquels tout a commencé avec une sensation de liberté et d’immersion sans précédent dans trois mondes vivants et animés à l’action hilarante, à l’histoire riche, aux personnages emblématiques et à la bande-son inoubliable.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition transpose les métropoles légendaires de Liberty City, Vice City et San Andreas sur les plateformes modernes avec de nouvelles commandes inspirées de GTAV, ainsi que des améliorations graphiques comme une meilleure résolution et une plus grande authenticité visuelle de l’environnement, mais aussi bien d’autres ajustements destinés à moderniser les trois jeux sans toutefois dénaturer leur style d’origine.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition modernise de nombreuses commandes : meilleur ciblage et verrouillage de la visée, mise à jour de la roue des armes et de la radio, mise à jour des mini-cartes afin que les joueurs puissent placer des repères, de nouveaux succès et trophées, et plus. La version pour Nintendo Switch possède des commandes qui lui sont propres, comme le contrôle de la caméra (zoom et déplacement) et la navigation des menus directement via l’écran tactile, ainsi que la visée gyroscopique, tandis que la version PC prend en charge la technologie NVIDIA DLSS et propose des exploits supplémentaires via le Rockstar Games Social Club.

D’autres améliorations sont communes aux trois titres. Par exemple, l’éclairage a été entièrement refait (amélioration des ombres, de la météo et des reflets), les personnages principaux et les modèles de véhicules ont été retravaillés, et les textures des bâtiments, des armes, des routes et des intérieurs sont désormais en haute résolution. L’environnement a lui aussi été amélioré dans Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition avec une toute nouvelle végétation, un lissage des surfaces et une distance d’affichage accrue qui donnent au monde plus de profondeur et de clarté.

Initialement développé par Rockstar Games, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition a été adapté pour la nouvelle génération de consoles par Grove Street Games en utilisant Unreal Engine afin de rendre ces classiques plus vivants et immersifs que jamais, célébrant ainsi la saga qui a redéfini le divertissement interactif et a permis de propulser le jeu vidéo au rang de véritable objet culturel. Gardez un œil sur le Rockstar Newswire pour tout savoir et découvrez le tout nouveau site dédié à Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Les joueurs pourront également profiter de Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition avec le Xbox Game Pass à partir du 11 novembre et de Grand Theft Auto III – The Definitive Edition avec PlayStation Now à partir du 7 décembre.

Et attendez-vous à quelques surprises célébrant le 20e anniversaire de Grand Theft Auto III dans GTA Online, comme le bonus de cette semaine : le t-shirt batte de baseball représentant l’arme de corps à corps la plus emblématique de GTAIII.