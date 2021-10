Top des ventes sur l’eShop Nintendo Switch aux États-Unis

Je vous propose de découvrir le classement des ventes de la semaine eShop de la Nintendo Switch sur le sol américain d’après le classement fourni par l’eShop lui-même.

All Games

1. Metroid Dread

2. Mario Party Superstars

3. Super Smash Bros. Ultimate

4. Minecraft

5. Diablo II: Resurrected

6. Animal Crossing: New Horizons

7. Nickelodeon All-Star Brawl

8. Tetris Effect: Connected

9. Mario Kart 8 Deluxe

10. Mortal Kombat 11

11. Among Us

12. Cooking Simulator

13. Stardew Valley

14. Hob

15. Limbo

16. LEGO Worlds

17. Undertale

18. Thief Simulator

19. Moonlighter

20. Disco Elysium

21. Super Monkey Ball: Banana Mania

22. LEGO Marvel Super Heroes 2

23. Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun!

24. Dragon Ball FighterZ

25. Castlevania Advance Collection

26. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

27. Zelda: Breath of the Wild

28. Dying Light: Platinum Edition

29. Super Mario Party

30. The Jackbox Party Pack 8

Download-Only Games

1. Diablo II: Resurrected

2. Tetris Effect: Connected

3. Among Us

4. Cooking Simulator

5. Stardew Valley

6. Hob

7. Limbo

8. Thief Simulator

9. Disco Elysium

10. Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun!

11. Castlevania Advance Collection

12. The Jackbox Party Pack 8

13. Green Hell

14. Cuphead

15. Hollow Knight

16. Inside

17. Torchlight II

18. Ultimate Fishing Simulator

19. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst

20. Blasphemous

21. Gang Beasts

22. Slime Rancher

23. Dungeon Encounters

24. Aggelos

25. Cozy Grove

26. Eastward

27. The First Tree

28. AAA Clock

29. ToeJam & Earl: Back in the Groove!

30. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto